Що почитати? Топ-5 книг від Валентина Міхієнка

Ведущий шоу «Розсміши коміка по-новому», которое каждую среду в 20:00 показывает Новый канал, поделился своим списком must-read

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Каждый точно имеет топ книг, которые он посоветовал бы прочесть друзьям или коллегам. Также у каждого есть заметки в телефоне, где собраны рекомендации «что почитать» от других. Обычно эта подборка пополняется значительно быстрее, чем оттуда вычеркиваются произведения. Может, сейчас самое время добавить туда еще книг? Ведь в этом материале – литературный топ от ведущего юмористического проекта «Розсміши коміка по-новому» на Новом канале Валентина Михиенко.

«Шантарам» – Грегори Дэвид Робертс

– Главный герой этого произведения Лин вдохновляет меня больше всех литературных персонажей, – делится Михенко в проекте ведущей квиз-шоу «Хто знає?» на Новом канале Даши Астафьевой Underbooks. – Чувак живет сложную и насыщенную жизнь, но говорит «да» всем приключениям.

Описание: Главный герой романа из-за семейных проблем потерял жизненные ориентиры. Он начал вести нездоровый образ жизни, стал преступником, в результате был осужден. Однако ему удалось сбежать из тюрьмы и с фальшивыми документами попасть в Мумбаи. Мужчина быстро знакомится с местными жителями и проживающими там иностранцами, дружит с ними. Он попадает в многочисленные приключения, полные опасностей, любви, боли, дружбы, измены, политических и криминальных разборок, философских бесед, войны и индийской культуры. К чему в конечном итоге приведет его жизнь, насыщенная перипетиями?

«Четыре соглашения» – Дон Мигель Руис

– Я бы посоветовал прочитать эту книгу хотя бы раз в жизни каждому, – отмечает Валик.

Описание: Эту книгу называют сборником установок по ведению переговоров со своим «Я». Это книга-мантра, которая более 20 лет остается на пике популярности среди тех, кто находится в поисках себя и стремится обрести гармонию с миром. В книге приведены примеры основных практик толтекской мудрости, применение которых будет способствовать гармонизации личности.

«Зеленый свет» – Мэтью Макконаги

– Эта книга очень мотивировала меня, – говорит парень.

Описание: В основу этой книги легли дневниковые записи кинозвезды Мэтью Макконаги, которые он вел более 30 лет. Актер записывал абсолютно все моменты жизни: успехи, неудачи, случаи, заставлявшие удивляться или смеяться. Книга научит наслаждаться жизнью, любить людей и быть справедливым, находить смысл во всем и просто быть собой.

«Так говорил Заратустра. Жажда власти» – Фридрих Ницше

– В этой книге – моя любимая цитата: «Величие человека в том, что он мост, а не цель», – рассказывает ведущий.

Описание: Это философский роман-трактат, содержание которого вращается вокруг идей вечного повторения, «смерти Бога» и пророчества о сверхчеловеке. Главный персонаж – переосмысленный Ницше пророк зороастризма Заратустра, вернувшийся с проповедью к человечеству после долгого уединения в горах. Говорят, что эту книгу можно разобрать на цитаты, которые были, есть и будут актуальными.

«Над кукушкиным гнездом» – Кен Кизи

– Я думаю, эта книга лучше всего отражает мой внутренний мир и личность, – делится мыслями Валик Михиенко.

Описание: В начале 1960-х, во время учебы в университете, автор несколько месяцев подрабатывал санитаром в психиатрическом отделении одной из больниц. Там же, на ночных сменах, он начал писать свой дебютный роман. По сюжету, глазами индейца-полукровки Вождя Бромдена, которого все считают глухонемым, читатель увидит героическую борьбу веселого мошенника Рэндла Патрика Макмерфи против могущественного Комбината, взявшего полный контроль над человеческими жизнями.

Проветрите голову! Включайте юмористический проект «Рассмеши комика по-новому» уже сегодня, 5 июня, в 20:00 на Новом канале.