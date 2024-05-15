Як схуднути до літа? Поради Юри Ткача

Шоумен и судья «Розсміши коміка по-новому», которое каждую среду в 20:00 показывает Новый канал, поделился лайфхаками, благодаря которым сбросил более 10 килограммов

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Через две недели – лето. Да-да, в это сложно поверить, потому что время летит с бешеной скоростью, но снова начинается время шортов, маек и купальников. Не каждый регулярно занимается спортом и следит за своим рационом, но почти каждый хочет в минимальные сроки перед летом привести фигуру в порядок. Лайфхаками похудения поделился ведущий, юморист и судья шоу «Розсміши коміка по-новому» (Новый канал) Юрий Ткач. Не через две недели, конечно, а за больший срок, но ему удалось сбросить более 10 килограммов. Запоминаем главные правила!

– Я расскажу о том, что работает в моем случае. Да и, по сути, особого секрета нет. Это действенные методы похудения и улучшения своей физической формы, о которых все прекрасно знают, – говорит Юрий Ткач. – Главное – не есть мучного, сладкого, картофеля и макарон из мягких сортов пшеницы. Хотя сладкое можно себе позволить, но в небольших количествах. К примеру, кусочек шоколада без сахара или протеиновый батончик. Второе и не менее важное – не употреблять пиво или крепкие алкогольные напитки. Я могу выпить бокал сухого белого вина во время встречи с друзьями. И все. Как только вы полностью исключаете какой-либо из вышеперечисленных продуктов или, лучше, несколько, как я, вес сразу снизится. А еще не забывайте пить побольше водички. Это важно!

Еще одна важная вещь во время похудения – спорт. Он требуется, чтобы держать мышцы и кожу в тонусе во время и после похудения. У Юры Ткача с этим пока сложно.

– К спорту я отношусь очень спокойно. Он ко мне тоже, – с улыбкой признается юморист. – Можно сказать, что в некоторых вопросах у нас абьюзивные отношения со спортом. Я его недолюбливаю, скажем так. И пока ничего с этим поделать не могу. Как говорится, не заставишь. Думаю, это обо мне. Но каждый день задумываюсь над этим. Потому что стараюсь сбросить еще, но вес стоит. Поэтому, думаю, нужно добавить спорт или кардионагрузки.

А еще судья «Розсміши коміка по-новому» добавляет один небольшой, но важный лайфхак.

– Любая привычка формируется в течение 21 дня. Поэтому следует перетерпеть этот период. Потом уже не очень тянет на запрещенные продукты, – делится Юрий Ткач.

Включайте развлекательное шоу «Розсміши коміка по-новому» каждую среду в 20:00 на Новом канале!