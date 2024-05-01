Панетоне в три етапи від Валентина Міхієнка

Приготовление традиционной пасхальной выпечки от ведущего «Розсміши коміка по-новому» (Новый канал) займет немало времени, но понравится всем!

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«Скоро вже буде Пасха!», – а как петь дальше, вы точно знаете. Но нужно не только морально настраиваться на праздничное настроение, но и готовить пасхальный стол. Начнем с паски. Рецептом своего фирменного панеттоне (традиционный итальянский сладкий праздничный пирог, который готовят на Рождество; поскольку он напоминает украинскую паску, то у нас панеттоне готовят на Пасху – прим. ред.) в три этапа приготовления поделился ведущий шоу «Розсміши коміка по-новому», который каждую среду в 20:00 показывает Новый канал, Валентин Михиенко.

Ингредиенты:

Мука – 450 г

Дрожжи – 1 пачка сухих, 8 г

Сахар – 200 г

Вода – 200 мл

Яйца – 5 шт.

Масло – 60 г

Мед – 1 ст. л.

Апельсины – 2 шт.

Ваниль/ванильный сахар/ванилин

Темный ром/бренди или настойка

Соль

1 этап

Клюкву или изюм замочите в бренди или настойке. Оставьте под пленкой на 12 часов. В другой тарелке приготовьте ароматную смесь: мед, цедра двух апельсинов, ваниль или ванильный сахар, черный ром или бренди. Оставьте под пленкой на 12 часов. Замесите тесто. В около 70 г муки добавьте половину пачки дрожжей, столовую ложку сахара и 50 мл воды. Накройте крышкой и оставьте в комнате на 12 часов.

2 этап

В тесто, которое у вас уже есть, добавьте еще 250 г муки, половину пачки дрожжей, 100 г сахара, 150 мл воды, три яичных желтка и 60 г масла. Тщательно перемешайте и поставьте тесто в духовку «под лампочку» (режим в духовке, когда тесто просто «отдыхает» – прим. ред.) на два-три часа.

3 этап

В тесто добавьте еще 100 г сахара, ¾ ч. л. соли, 125 г муки, два желтка, 45 г масла, ароматную смесь и сухофрукты, которые приготовили на первом этапе. Разложите тесто по формочкам и поставьте в духовку «под лампочку» на восемь часов. После чего достаньте формочки, разогрейте печь до 180°, выпекайте пасочки 25-30 минут.

Лайфхаки приготовления шоколадной или белковой глазури от Валентина Михиенко

Шоколадная глазурь

Просто растопите любимый шоколад на водяной бане, смажьте пасочки, подождите, пока он застынет.

Белковая глазурь

Тщательно взбейте в миксере до густой однородной массы: охлажденный белок яйца, 200 г сахарной пудры и 2 ч. л. сока лимона. Помажьте сверху ваши пасочки, дайте застыть и пробуйте!

А когда будете готовить вкусные панеттоне от Валентина Михиенко, включайте юмористическое шоу «Розсміши коміка по-новому», где Валик ведущий. Новый выпуск шуток включайте сегодня, 1 мая, в 20:00 на Новом канале! Интересно, а вас рассмешит то, что судей проекта Лесю Никитюк и Юрия Ткача?