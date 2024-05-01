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Панеттоне в три этапа от Валентина Михиенко

Панетоне в три етапи від Валентина Міхієнка

Приготовление традиционной пасхальной выпечки от ведущего «Розсміши коміка по-новому» (Новый канал) займет немало времени, но понравится всем!

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«Скоро вже буде Пасха!», – а как петь дальше, вы точно знаете. Но нужно не только морально настраиваться на праздничное настроение, но и готовить пасхальный стол. Начнем с паски.  Рецептом своего фирменного панеттоне (традиционный итальянский сладкий праздничный пирог, который готовят на Рождество; поскольку он напоминает украинскую паску, то у нас панеттоне готовят на Пасху – прим. ред.) в три этапа приготовления поделился ведущий шоу «Розсміши коміка по-новому», который каждую среду в 20:00 показывает Новый канал, Валентин Михиенко.

Ингредиенты:

  • Мука – 450 г
  • Дрожжи – 1 пачка сухих, 8 г
  • Сахар – 200 г
  • Вода – 200 мл
  • Яйца – 5 шт.
  • Масло – 60 г
  • Мед – 1 ст. л.
  • Апельсины – 2 шт.
  • Ваниль/ванильный сахар/ванилин
  • Темный ром/бренди или настойка
  • Соль

1 этап

  1. Клюкву или изюм замочите в бренди или настойке. Оставьте под пленкой на 12 часов.
  2. В другой тарелке приготовьте ароматную смесь: мед, цедра двух апельсинов, ваниль или ванильный сахар, черный ром или бренди. Оставьте под пленкой на 12 часов.
  3. Замесите тесто. В около 70 г муки добавьте половину пачки дрожжей, столовую ложку сахара и 50 мл воды. Накройте крышкой и оставьте в комнате на 12 часов.

2 этап

В тесто, которое у вас уже есть, добавьте еще 250 г муки, половину пачки дрожжей, 100 г сахара, 150 мл воды, три яичных желтка и 60 г масла. Тщательно перемешайте и поставьте тесто в духовку «под лампочку» (режим в духовке, когда тесто просто «отдыхает» – прим. ред.) на два-три часа.

3 этап

  1. В тесто добавьте еще 100 г сахара, ¾ ч. л. соли, 125 г муки, два желтка, 45 г масла, ароматную смесь и сухофрукты, которые приготовили на первом этапе.
  2. Разложите тесто по формочкам и поставьте в духовку «под лампочку» на восемь часов. После чего достаньте формочки, разогрейте печь до 180°, выпекайте пасочки 25-30 минут.

Панетоне в три етапи від Валентина Міхієнка

Лайфхаки приготовления шоколадной или белковой глазури от Валентина Михиенко

Шоколадная глазурь

Просто растопите любимый шоколад на водяной бане, смажьте пасочки, подождите, пока он застынет.

Белковая глазурь

Тщательно взбейте в миксере до густой однородной массы: охлажденный белок яйца, 200 г сахарной пудры и 2 ч. л. сока лимона. Помажьте сверху ваши пасочки, дайте застыть и пробуйте!

А когда будете готовить вкусные панеттоне от Валентина Михиенко, включайте юмористическое шоу «Розсміши коміка по-новому», где Валик ведущий. Новый выпуск шуток включайте сегодня, 1 мая, в 20:00 на Новом канале! Интересно, а вас рассмешит то, что судей проекта Лесю Никитюк и Юрия Ткача?

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