Панетоне в три етапи від Валентина Міхієнка

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Приготовление традиционной пасхальной выпечки от ведущего «Розсміши коміка по-новому» (Новый канал) займет немало времени, но понравится всем!
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«Скоро вже буде Пасха!», – а как петь дальше, вы точно знаете. Но нужно не только морально настраиваться на праздничное настроение, но и готовить пасхальный стол. Начнем с паски. Рецептом своего фирменного панеттоне (традиционный итальянский сладкий праздничный пирог, который готовят на Рождество; поскольку он напоминает украинскую паску, то у нас панеттоне готовят на Пасху – прим. ред.) в три этапа приготовления поделился ведущий шоу «Розсміши коміка по-новому», который каждую среду в 20:00 показывает Новый канал, Валентин Михиенко.
Ингредиенты:
1 этап
2 этап
В тесто, которое у вас уже есть, добавьте еще 250 г муки, половину пачки дрожжей, 100 г сахара, 150 мл воды, три яичных желтка и 60 г масла. Тщательно перемешайте и поставьте тесто в духовку «под лампочку» (режим в духовке, когда тесто просто «отдыхает» – прим. ред.) на два-три часа.
3 этап
Лайфхаки приготовления шоколадной или белковой глазури от Валентина Михиенко
Шоколадная глазурь
Просто растопите любимый шоколад на водяной бане, смажьте пасочки, подождите, пока он застынет.
Белковая глазурь
Тщательно взбейте в миксере до густой однородной массы: охлажденный белок яйца, 200 г сахарной пудры и 2 ч. л. сока лимона. Помажьте сверху ваши пасочки, дайте застыть и пробуйте!
А когда будете готовить вкусные панеттоне от Валентина Михиенко, включайте юмористическое шоу «Розсміши коміка по-новому», где Валик ведущий. Новый выпуск шуток включайте сегодня, 1 мая, в 20:00 на Новом канале! Интересно, а вас рассмешит то, что судей проекта Лесю Никитюк и Юрия Ткача?