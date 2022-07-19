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«Не хочу, чтобы меня судили за то, что у меня все хорошо»: Катя Свинарчук о реакции на сторис из Парижа

«Не хочу, чтобы меня судили за то, что у меня все хорошо»: Катя Свинарчук о реакции на сторис из Парижа

Участница третьего сезона «Супермодель по-украински» Катя Свинарчук в диджитал-проекте «

">Предметка. Переселенцы» на YouTube Нового канала рассказала, что сейчас она находится в Париже, нашла там квартиру и работу и в целом чувствует себя достаточно комфортно. Однако не все ее знакомые нормально воспринимают то, что у Кати более-менее наладилась жизнь, и она выставляет фотографии из ресторанов и на фоне Эйфелевой башни.

– Когда люди сейчас выезжают за границу, начинают фотографировать просто Париж или другой город, прогулки, кафе, сразу появляются хейтеры, которые пишут: «Ах ты, у нас война, а ты там гуляешь», – поделилась Катя с ведущим Сергеем Никитюком. – Но я была в «Супермодели по-украински», знаю, что такое хейтеры, и научилась искренне не обращать на них внимание. У меня есть друг, у которого специальность – разминирование территорий. Он военный, сейчас в Киеве. Я выставляю контент из Парижа в Instagram и спрашиваю у него: «Андрей, как?». А он говорит, что очень рад, что у меня все хорошо: «Ты знаешь, адекватные люди, если им неприятно это видеть, просто пролистают сторис или отпишутся. А те, кому это приятно – видеть что-то не о войне – они будут следить и дальше». Мне писали даже: «Спасибо, что ты выставляешь контент, немного отвлекающий от ситуации». Поэтому я не собираюсь извиняться, я так чувствую.

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  • «Не хочу, чтобы меня судили за то, что у меня все хорошо»: Катя Свинарчук о реакции на сторис из Парижа
  • «Не хочу, чтобы меня судили за то, что у меня все хорошо»: Катя Свинарчук о реакции на сторис из Парижа
  • «Не хочу, чтобы меня судили за то, что у меня все хорошо»: Катя Свинарчук о реакции на сторис из Парижа
  • «Не хочу, чтобы меня судили за то, что у меня все хорошо»: Катя Свинарчук о реакции на сторис из Парижа
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Катя призналась, что не понимает людей, не умеющих радоваться за других:

– В Instagram я не суперблогер, свои истории публикую дважды в день, несколько дней могу вообще ничего не выставлять. У меня даже были споры со знакомыми, которые спрашивали, почему я ничего не публикую [о войне]… Но это моя жизнь, не ваша! Не нужно никого судить. Кто-то может посмотреть это наше интервью и подумать: «Блин, у нее все хорошо!». Очень большая проблема людей: они не умеют радоваться за других, за тех, у кого все хорошо. Ты знаешь, эти шесть дней в марте, которые я была в Черновцах, было очень тяжело, у меня было сложное эмоциональное состояние… И я приехала в Париж… – [плачет] – Я очень счастлива, что у меня все хорошо. И очень хочу, чтобы другие тоже могли радоваться за тех, у кого все хорошо. Я не хочу, чтобы меня судили за то, что у меня все хорошо».

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Больше о том, как Катя нашла работу и жилье в Париже, необходимо ли знать французский язык, чтобы устроить жизнь во Франции, а также про выплаты, документы и помощь украинцам, смотрите в полном выпуске «Предметка. Переселенцы» на YouTube Нового канала.

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