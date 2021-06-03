Сергій Нікітюк – про карантинну Грузію і незвичайне знайомство в Тбілісі

Сергей Никитюк, ведущий спецпроекта «Предметка. Пост-шоу» на YouTube Нового канала, – заядлый путешественник, и в мае он впервые побывал в солнечной Грузии. Какие карантинные ограничения действуют в стране, что нужно для поездки, и чем его особенно зацепили грузины, ведущий эксклюзивно рассказал Новому каналу.

Всего в Грузии Сергей провел почти неделю и за это время успел побывать в трех регионах:

– Я был четыре дня в Тбилиси, один день в горах и два дня в Батуми. Летел рейсом «Киев–Тбилиси», а до Батуми ехал на поезде. В горы ездил с гидом на машине и катался там целый день – виды, конечно, головокружительные!

Чтобы попасть в Грузию в карантинное время, ведущему пришлось сдать тест на COVID-19 и заполнить специальную форму на официальном портале:

– Для въезда надо иметь с собой результаты негативного ПЦР-теста и обязательно сдать повторный тест на третий день пребывания в стране. А перед вылетом из Украины заполнить форму на государственном сайте, иначе тебя не посадят в самолет. Подробнее расскажет ваш туроператор. Более того, в Грузии действует комендантский час – с 21:00 до 5:00, поэтому очень важно никуда не выходить в это время. Так получилось, что я прилетал в 21:05 в Тбилиси, и гид, с которым связался еще в Киеве, зарегистрировал меня заранее, поэтому я нормально вышел из аэропорта. Без предварительной регистрации я вполне мог остаться до пяти утра ночевать в терминале. Так что будьте внимательны!

Но оказалось, и это не все карантинные меры, которые действуют в Грузии:

– В выходные у них не работают внутренние залы ресторанов и летние террасы, поэтому я либо заказывал еду через местные службы доставки, либо приходил в ресторан, выбирал все по меню и на месте ждал, пока приготовится заказ – это около 20 минут. А потом шел в соседний парк кушать вкусную еду с красивым видом, – рассказывает Сергей.

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Ведущий признался, что путешествие именно в эту страну он планировал давно, но в связи с жесткими ограничениями последние два года всё никак не складывалось. А вот на майские, наконец, появилась возможность отправиться в заветный трип:

– Это моя первая поездка в Грузию, и я давно мечтал побывать в этой стране. В этот раз у меня был выбор между Грузией и Черногорией, но в Черногорию оказались очень дорогие билеты, поэтому я полетел в Тбилиси, куда билеты стоили около 200 долларов. В эту стоимость, кстати, входил и переезд на внутреннем поезде в первом классе.

Как оказалось, заочное знакомство с Грузией у Сергея состоялось давно:

– Знакомство с Грузией и ее культурой, в силу моей работы, прошло через призму грузинских дизайнеров. Я был режиссером нескольких показов ANOUKI ARESHIDZE в Украине, работал с Bicholla, видел коллекции AVTANDIL – у них очень интересный взгляд на мир. Мы все знаем, что креативный директор Balenciaga – Демна Гвасалия – грузин, за работой которого я давно наблюдаю. Их видение – совершенно особенное! И оно мне очень интересно. А еще в детстве я смотрел грузинские мультики!

С одной стороны, ты вроде и турист, а с другой – ощущение, что находишься дома

Ожидания Сергея от Грузии оправдались на сто процентов. И больше всего его впечатлили даже не виды и достопримечательности, а местные жители:

– Для меня самое важное в любом путешествии – это атмосфера, а ее в первую очередь создают люди. Они там все приветливые, все готовы тебе помочь. Одна история запомнилась особенно: шел по старому городу в Тбилиси, и ко мне подошла женщина лет 60-ти, спросила, откуда я. Мы разговорились, и я сказал, что как раз ищу какую-то кофейню неподалеку. Так эта женщину меня провела до уютного кафе, и всю дорогу мы общались, как старые друзья: она рассказывала о своей семье, о ситуации с карантином и вообще в целом о стране. А потом я угостил ее кофе, и на этом мы разошлись. Вот так просто и легко люди в Грузии идут на контакт! Все всегда улыбаются. С одной стороны, ты вроде и турист, а с другой – ощущение, что находишься дома, и это самое главное. Ведь по прошествии времени ты можешь не вспомнить детали архитектуры, какая была погода, но навсегда сохранишь в сердце атмосферу, которую создали для тебя люди!