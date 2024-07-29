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«Думал, у меня будет инсульт»: как Олег Гоцуляк сделал предложение любимой

«Думал, у меня будет инсульт»: как Олег Гоцуляк сделал предложение любимой

Исполнитель главных ролей в сериалах «Перші ластівки» и «Полкан» (Новый канал) рассказал, о какой свадьбе они с любимой мечтают

Плюс одна украинская актерская супружеская пара! Звезда сериалов Нового канала «Перші ластівки» и «Полкан» Олег Гоцуляк сделал предложение любимой. Его будущая жена Дана – актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Пара показала видео с помолвки в Instagram, но не добавила никаких комментариев. И вот впервые Олег Гоцуляк рассказывает историю их любви и подробности события.

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«Думал, у меня будет инсульт»: как Олег Гоцуляк сделал предложение любимой

– Мы с Даной – одногруппники. Начали встречаться на четвертом курсе университета, – говорит актер. – Играли дипломный спектакль «Прощание в июне». У нее была роль невесты. Но не моей! Мой персонаж, по сценарию, просто был тайно влюблен в девушку. Но после премьеры спектакля я в реальной жизни влюбился. Решил исправить тот драматургический недостаток (улыбается). С тех пор и началось.

«Думал, у меня будет инсульт»: как Олег Гоцуляк сделал предложение любимой

Несмотря на то, что Олег с любимой в отношениях уже шесть лет и прекрасно знают друг друга, все равно во время подготовки к помолвке парень безумно волновался.

– Я долго выбирал кольцо. Наверное, меня знают все продавцы в окрестных ювелирках, – комментирует Гоцуляк. – Решил сделать предложение на свадьбе Даниной подруги из театра, которую праздновали в Карпатах. Понимал, что лучшего места быть не может. До последнего момента был уверен и не волновался. Но когда открывал коробочку, руки дрожали, и я забыл все: на какую руку надевать кольцо, я должен это делать или она сама. Да и вообще, как бы ни упасть в обморок! Думал, что у меня будет инсульт. Любителям острых ощущений рекомендую (смеется). Кстати, хорошо, что Саша Рудинский остался целым. Потому что когда бежал снимать это действо, чуть не упал. Я думал, что он улетит куда-то в Черемош (смеется).

«Думал, у меня будет инсульт»: как Олег Гоцуляк сделал предложение любимой

Дату предстоящей свадьбы пара пока не знает и четко не планирует. Но мысли на этот счет уже появляются.

– Сегодня мы впервые поговорили, какую самую свадьбу хотим. Оказалось, что у нас схожий вкус. Скорее всего будем праздновать в селе, под открытым небом и с музыкантами из Молдовы, – с улыбкой делится Олег Гоцуляк.

Новый канал искренне поздравляет жениха и невесту с таким ярким событием в их жизни! Ждем свадьбу и пополнение в молодой семье.

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