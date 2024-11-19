19 ноября

Поле 2 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн от 19.11.2024

Смотри онлайн проект Поле 2 сезон 13 выпуск от 19.11.2024 и узнайте, кто заберет денежный выигрыш и станет лучшим в этой игре!

Когда он надевает свои очки – это знак для соперника: игра будет напряженной. Сначала журналист Игорь получил прозвище Халк, но недавно его переименовали в Мориарти, потому что он похож на персонажа сериала Шерлок: сообразительный и харизматичный, как главный герой детектива. Игрок уже дважды забирал приз и становился монополистом клеток. Остановится ли он на этом и отдаст лавры конкуренту? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн Поле 2 сезон 13 выпуск на сайте Нового канала.

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Поле 2 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн от 19.11.2024

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