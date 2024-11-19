19 ноября

Поле 2 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн от 19.11.2024

Смотри онлайн проект Поле 2 сезон 12 выпуск от 19.11.2024 на сайте Нового канала!

Киевский риэлтор Максим, который назвался Робин Гудом, будет соревноваться с журналистом Игорем в категории Мировые звезды спорта. Смогут ли они правильно распознать легенд баскетбола, футбола, бокса и автоспорта? Не обойдется без курьезов, когда кто-то из участников спутает известных лиц спорта. Смотри больше в программе Поле 2 сезон 12 выпуск.

Атмосфера напряженности будет господствовать и в категориях Цвета и Сказки. Сможет ли игрок назвать любимый цвет у Барби? И знает ли участник Поле героя сказки Гримм Гензель и Гретель? Не пропусти интересные вопросы, неожиданные ответы и море эмоций – смотри онлайн Поле 2 сезон 12 выпуск.

Поле

Поле 2 сезон

Поле 2 сезон 11 выпуск

Новый каналПолеСезон 2
Новости проекта
Новости проекта
Поле 2 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн от 19.11.2024

«Советую посмотреть этот сезон девушкам, которые хотят замуж»: Лера Товстолес – о «Кохання на виживання»

20 ноября
Поле 2 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн от 19.11.2024

«Лучшие шутки идут от военных»: Фима Константиновский – о юморе для сборов

19 ноября
Поле 2 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн от 19.11.2024

«День работы стоил 35 тысяч гривен»: на что Наталка Денисенко не жалеет денег?

18 ноября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь