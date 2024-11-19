Поле 2 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн от 19.11.2024

Смотри онлайн проект Поле 2 сезон 12 выпуск от 19.11.2024 на сайте Нового канала!

Киевский риэлтор Максим, который назвался Робин Гудом, будет соревноваться с журналистом Игорем в категории Мировые звезды спорта. Смогут ли они правильно распознать легенд баскетбола, футбола, бокса и автоспорта? Не обойдется без курьезов, когда кто-то из участников спутает известных лиц спорта. Смотри больше в программе Поле 2 сезон 12 выпуск.

Атмосфера напряженности будет господствовать и в категориях Цвета и Сказки. Сможет ли игрок назвать любимый цвет у Барби? И знает ли участник Поле героя сказки Гримм Гензель и Гретель? Не пропусти интересные вопросы, неожиданные ответы и море эмоций – смотри онлайн Поле 2 сезон 12 выпуск.

Поле

Поле 2 сезон

Поле 2 сезон 11 выпуск