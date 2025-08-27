Фима Константиновский рассказал о закулисных моментах съемок Поле

Ведущий предлагает провести вечер с Новым каналом и премьерой третьего сезона игры, в которую играет вся страна! Включайте любимое «Поле» 27 августа в 20:00

Настоящее сражение умов приближается! Поле в третий раз готовится проверить украинцев на интеллект, логику, стратегию и удачу. Здесь каждая секунда квиз-дуэли может стать решающей, а любая ошибка – роковой. Но кому из 108 игроков все же удастся покорить «Поле» и уйти с призом в 250 тысяч гривен? Включайте Новый канал каждую среду в 20:00 и узнавайте! В ожидании премьеры третьего сезона постоянный модератор Фима Константиновский раскрыл секреты съемочного процесса, о которых знает только он, команда и участники. Так какое оно – «Поле» глазами ведущего?

– Хочу прежде всего отметить, что я футбольный фанат. Поэтому даже во время съемок «Поля» часто сравниваю вылет игроков или ход квиз-дуэли с футбольным матчем. В третьем сезоне, который увидите уже сегодня на Новом, решил поднимать настроение и бодриться перед каждым выпуском, а именно – выходить под гимн Лиги Чемпионов, – с улыбкой говорит Фима. – Думаю, для игроков это музыкальное начало тоже было символическим, ведь они выходят на «Поле» (улыбается). Поэтому провел такую аналогию и веселил себя каждый раз.

Во время съемок игры, в которую играет вся страна, было много разных приколов, добавляет звезда проектов Нового.

– Еще один из них связан с выездом нашего оператора Саши. Когда начиналась дуэль, открывалась калитка (ткань, которой прикрывали вход на съемочную площадку, чтобы не попадал свет – прим. ред.), и он выезжал на середину «Поля» с большой камерой, которую мы прозвали «кракен». Во время работы над третьей игрой сезона команда включала ему разные песни из популярных фильмов, сериалов, – улыбается ведущий Нового. – В общем, атмосфера на съемках «Поля» была крутейшая. Все игроки подтвердят мои слова. Команда прикалывалась постоянно! Мы успевали и работать, и снимать, и делать это весело.

