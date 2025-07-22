Фима Константиновский: интересные факты о ведущем

Думаете, знаете о ведущем «Поле» и капитане команды в «Хто знає?» если не все, то почти все? А вот и нет – есть секреты, которые Фима не выдает даже во время съемок многочисленных YouTube-шоу и конкурсов в проектах Нового канала. Но мы узнали и эти тайны нашего ведущего!

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Кто из нас не любит узнавать неизвестные факты из жизни известных людей. Особенно когда это такие милые факты, как рассказал нам ведущий «Поля», новый сезон которого осенью покажет Новый канал, Фима Константиновский.

Интересные факты о Фиме Константиновском

Факт №1: Фанат Тимберлейка

– Я много рассказывал о себе в разных шоу, но есть то, что почти никто не знает. Например, тот факт, что в 2019 году, еще до полномасштабной войны и пандемии, я осуществил мечту – побывал на концерте Джастина Тимберлейка. Концерт проходил в Нидерландах. Мы с самого утра ждали у входа, чтобы занять классные места, и в результате стояли очень близко к сцене. По-моему, мы с Джастином даже встретились взглядами (улыбается)! Когда смотрели видео, нам казалось, что он посмотрел в нашу камеру.

Факт №2: Спортсмен

– В детстве я действительно много занимался спортом. Ходил на плавание, большой теннис, баскетбол, чуть-чуть даже на спортивную гимнастику. Три года профессионально занимался бадминтоном с тренером. Для многих это вид спорта, которым занимаются на турбазах или дачах. Но я тренировался серьезно, и скажу, что это один из самых энергозатратных видов спорта. Потому что нужно постоянно бегать и махать ракеткой. Воланчик летит непонятно куда, ты бежишь непонятно куда и очень устаешь.

Факт №3: Как Энджел

– Когда мне было 15 лет, я хотел свести все родинки на лице и покраситься в черный цвет. Тогда смотрел сериал «Баффи – победительница вампиров», где одним из главных героев был хороший вампир Энджел. И я хотел стать немного похожим на него. Слава богу, что не сделал ничего со своей внешностью, потому что родинки – это моя визитка.

Еще одна визитка Фимы – это фантастическое чувство юмора и мастерская поддержка участников шоу «Поле» и «Хто знає?» Сможем убедиться в этом уже осенью на Новом канале!