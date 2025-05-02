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Стал игроком за 5 тысяч гривен: Фима Константиновский сыграл в «Поле» за донат

Стал игроком за 5 тысяч гривен: Фима Константиновский сыграл в «Поле» за донат

Ведущий квиз-проектов Нового канала прочувствовал на себе, как это – быть участником игры, в которую играет вся страна

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Представьте: модератор любимого «Поля» становится на место квиз-дуэлянт и имеет всего 45 секунд, чтобы победить в тематическом раунде. Однако Фиме Константиновскому и фантазировать не нужно! Ведущий Нового канала сам попробовал силы в квиз-дуэлях. Их полностью организовал фанат «Поля», на третий сезон которого идет открытый кастинг. Правда, Фима вместе с тремя желающими играли не на светодиодном полу, а онлайн в видеочате.

– Это очень прикольный кейс! Парень купил встречу со мной в Zoom на сайте Donate menu, задонатив 5 тысяч гривен. Однако решил не просто поговорить со мной. Он работает в ІТ и разработал нечто вроде интерфейса «Поля». Не знаю, как именно, но выглядело круто, – говорит Фима Константиновский.

Стал игроком за 5 тысяч гривен: Фима Константиновский сыграл в «Поле» за донат

Хотя это был аналог «Поля», версия фаната отличалась от реального проекта:

– В первую очередь я стал игроком! Еще играли жена, пара друзей парня, а он вел игру. Конечно, было гораздо меньше ячеек, чем в шоу. И если неправильно отвечал, то не выбывал, а получал новую категорию и продолжал играть, хоть и терял набранное количество ячеек. Категории были очень похожи на представленные в телевизионной версии «Поля». Например, «Овощи», «Фрукты», «Что есть в холодильнике», «Что есть в гараже», – вспоминает ведущий Нового. – К сожалению, у меня был концерт, поэтому нам не удалось доиграть до конца. Но мы и так провели больше времени, чем по условиям Donate menu: должны были поговорить 30 минут, а вместо этого классно играли час. Может, как-нибудь еще встретимся и доиграем.

Вы можете просмотреть выпуски первого и второго сезонов «Поля» на сайте и YouTube Нового канала. Также напоминаем, что идет кастинг на третий сезон квиз-шоу! Если вы мечтаете принять участие в игре, в которую играет вся страна, скорее заполняйте анкету на сайте Нового канала по ссылке:

https://novy.tv/ua/pole/casting/kastyng-na-shou-pole-3-sezon-yak-staty-uchasnykom-gry/

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. Согласно правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.

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