«Лучшие шутки идут от военных»: Фима Константиновский – о юморе для сборов

Ведущий Нового канала является одним из комиков, которые аккумулируют шутки и креатив в помощь, ежедневно напоминая о донатах

С первых дней войны украинские стендаперы стали не только источником поддержки и искреннего смеха, но и важными участниками волонтерского движения. Их выступления, оригинальные видео в соцсетях, стримы и YouTube-проекты способны мотивировать, вдохновлять и объединять. Используя шутки, комики в который раз напоминают о ежедневных вызовах и сложностях, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Среди них и ведущий Фима Константиновский. Звезда игры «Поля», в которую играет вся страна каждый вторник в 20:00 на Новом канале, мастерски сочетает сатиру с актуальными темами, побуждая как игроков, так и зрителей квиз-шоу к активным донатам. Он убежден: сейчас тот, кто не делает ничего ради победы, не может оставаться популярным.

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– Горжусь тем, как комики проявляют себя во время войны. Ведь именно они придумали трендовую историю, связанную с открытием сборов. Точнее это сделали Вася Байдак и «Воробушек» (харьковский театр абсурда – прим. ред.), которые были первыми, кто полностью изменил систему донатов, – говорит Фима Константиновский в интервью «11 каналу». – Большинство проектов, созданных комиками, направлены на сбор средств для армии и пострадавших от войны. И правило, чтобы отдавать определенный процент в ВСУ, стало важным для любой индустрии. Например, есть группа «Курган і Agregat», которая может позволить себе выделять 100% прибыли с концертов в помощь военным. И так должно быть повсюду.

Фима подчеркнул, что с началом полномасштабного вторжения украинский юмор изменился максимально.

– Не знаю, что происходит на россии и с их стендапом. И даже не просматривая российские юмористические шоу, пришел к выводу: если через 10-15 лет вы все же посмотрите их из любопытства, то даже не поймете, когда именно эти шутки были изданы. Просто послушаете истории жителей, к сожалению, соседней страны о том, как они рассказывают об отношениях или что-то еще. И возникнет ощущение, что ничего и не изменилось за это время, – говорит ведущий Нового канала. – А наш юмор отражает реальность, и это круто. Я убежден, что лучшие шутки идут от военных. Им можно шутить так, как мы, гражданские, себе не позволяем. Они классно относятся ко всему и заряжают энергией. А сколько было мемов о воздушной тревоге! Наша трансформация шуток и является определенной адаптацией в стрессовых ситуациях.

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