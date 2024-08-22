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«Мона Лиза» и «Крик» от детей из шелтера: Фима Константиновский устроил аукцион репродукций

«Мона Ліза» та «Крик» від дітей з шелтеру: Фіма Константиновський влаштував аукціон репродукцій

Ведущий квиз-шоу «Поля», второй сезон которого Новый канал покажет с 10 сентября, снова проводит розыгрыш рисунков. На этот раз – не своих!

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Фима Константиновский успевает совмещать невозможное: модерировать игру, в которую играет вся страна, и закрывать нужды днепровского шелтера! Во время подготовки второго сезона «Поля» ведущий Нового канала организовал Instagram-аукцион для приюта, которым занимается с начала большой войны. Если несколько месяцев назад Фима выставлял на розыгрыш оригинальные холсты, написанные собственноручно для ВСУ, то в этот раз – картины, созданные детьми-переселенцами. Так ведущий «Поля», премьера которого поможет отвлечься от плохих новостей, планирует решить бытовые проблемы шелтера.

– Мне всегда неудобно открывать сборы не для военных. Вообще не часто делаю это, но сейчас нет выбора. С 30 марта 2022 года я стал частью нереальной истории, поэтому отвечаю за днепровский шелтер, – говорит Фима Константиновский. – Чтобы не собирать просто так, я решил поделиться умениями с потомками и использовать их художественные таланты (улыбается). Дети перерисовали известные картины, которые я выставляю на аукцион. Вы не представляете, какая это красота!

«Мона Ліза» та «Крик» від дітей з шелтеру: Фіма Константиновський влаштував аукціон репродукцій
«Мона Ліза» та «Крик» від дітей з шелтеру: Фіма Константиновський влаштував аукціон репродукцій
«Мона Ліза» та «Крик» від дітей з шелтеру: Фіма Константиновський влаштував аукціон репродукцій

Условия розыгрыша просты: каждый желающий пишет в комментариях под соответствующим сообщением в Instagram Фимы название картины и сумму. Всего выставлено шесть рисунков, среди них: «Мона Лиза» от Вероники, «Звездное небо» от Вани, «Создание Адама» от Андрея и Владика, «Девушка с сережкой» от Вики и Леры, «Крик» от Кристины и «Постоянство памяти» от Златы и Ани.

– Уверяю вас: картины – шик! Аукцион-битва продлится до вечера пятницы, 23 августа. 80% вырученных средств отправлю на шелтер, а 20% – маленьким авторам. Хоть это была моя инициатива, но труд детей тоже должен оплачиваться (улыбается). Ориентировочная сумма, которую хотел бы собрать, – 100 тысяч гривен. Прошу поддержать сбор ставкой или репостом, – добавляет ведущий Нового канала.

«Мона Ліза» та «Крик» від дітей з шелтеру: Фіма Константиновський влаштував аукціон репродукцій
«Мона Ліза» та «Крик» від дітей з шелтеру: Фіма Константиновський влаштував аукціон репродукцій
«Мона Ліза» та «Крик» від дітей з шелтеру: Фіма Константиновський влаштував аукціон репродукцій

Включайте премьеру второго сезона «Поля» с ведущим Фимой Константиновским 10 сентября в 20:00 на Новом канале. Новые игры – новые победы!

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. Согласно правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.

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