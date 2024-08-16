Как помочь бездомным животным? Простое правило от Фимы Константиновского

Ведущий квиз-шоу «Поле», премьера которого состоится 10 сентября в 20:00 на Новом канале, также рассказал о безграничной любви собачки, которой подарили семью три года назад

В Украине около 150 тысяч животных выживают на улицах, изо всех сил борясь за жизнь. И это только официальные данные зоозащитных организаций и волонтеров. С начала большой войны количество беспризорных хвостатых увеличивается ежедневно. Поэтому сейчас как никогда бездомным животным необходима наша помощь! Если у вас нет возможности приютить четырехлапого, отвезите в приют или соорудите укрытие, которое укроет его от непогоды. А самое главное – накормите котика или собачку на улице, спасите их от голода. Таким правилом руководствуются ведущий Нового канала Фима Константиновский и его возлюбленная Лиза. Ко Всемирному дню беспризорных животных, которые будут отмечать 17 августа, звезда шоу «Поле» растрогал историей о любимце, которому посчастливилось встретить любящую хозяйку.

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– Если на заправке есть беспризорные животные, мне кажется, что одно их присутствие увеличивает выручку в несколько раз (улыбается). По крайней мере, мы с Лизой точно делаем кассу магазинам поблизости. Всегда покупаем какие-то сосиски, чтобы накормить уличных собачек. Если нет в наличии, то просим пробить как обычные хот-доги и раздаем всем животным, которые нам попадаются. Это классное правило, попробуйте! – делится Фима Константиновский.

Звезда Нового канала вместе с любимой заботится о собачке по кличке Шива. Около трех лет назад Лиза подарила дом щеночку, который слонялся возле мусорника и уминал остатки рыбы.

– И я честно скажу вам: никогда не видел, чтобы собака была такой преданной. В предыдущих отношениях у меня был лабрадор. Пес классный, добрый, но бесконечная преданность и благодарность Шивы превосходит это. Она очень любит нас обоих, хотя больше Лизу, ведь благодаря ей все и началось, – говорит Фима. – Собака никуда не отпускает любимую одну: провожает и в туалет, и в душ, постоянно тусуется рядом. Очень ценит Лизу, а еще очень боится потерять ее. Шива защищает любимую от всего, кроме кошек, потому что немного опасается их (смеется). Мы сейчас живем в комплексе, где чаще можно встретить хозяев с маленькими собачками. Поэтому Шиву, большого метиса, воспринимают как музейный экспонат (улыбается). Когда видят ее, сразу берут любимцев на руки. Хотя Шива абсолютно безобидная и первой никогда не нападет.

Включайте премьеру второго сезона квиз-шоу «Поле» 10 сентября в 20:00 на Новом канале. Ждите новых игр и побед уже совсем скоро!

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. Согласно правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный при