«Ми всі з італійським темпераментом»: Фіма Константиновський – про дозвілля з родиною

Детство ведущего шоу «Поле» и капитана команды в «Хто знає?» (Новый канал) ассоциируется с собиранием пазлов

«Семь месяцев мы не знали, что с ним. А потом увидели в новостях»: участница «Поля» – о папе, который прошел плен

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Семья – это самое дорогое, что есть в жизни. И мы начали еще больше ценить ее с началом полномасштабной войны. Ведь убедились: пусть враг лучше заберет дом или автомобиль, главное – чтобы близкие были живы и рядом. Поэтому в Международный день семьи, который отмечают 15 мая, позвоните родным, посмейтесь над теплыми воспоминаниями и просто поблагодарите за все светлое и хорошее, что вам подарила семья. А по случаю праздника ведущий шоу «Поля», свежие выпуски которого выходят каждый четверг в 20:00 на Новом канале, Фима Константиновский рассказал о семейном досуге.

– Когда мы собираемся все вместе, то обожаем играть в PlayStation (игровую приставку, – прим. ред.), особенно в игру «Знание – сила». И уже лет 20 часто заседаем за настолкой Rummikub. Помню, что начали играть, когда я был маленьким, и до сих пор продолжаем. Раньше с отцом регулярно ходили на квесты. А еще очень часто собирали пазлы, с которыми у меня как раз ассоциируется детство, – говорит Фима Константиновский. – Однако это все было до полномасштабного вторжения. Сейчас, к сожалению, не удается собраться семьей в полном составе.

Большая война разлучила звезду Нового канала с близкими: после 24 февраля 2022 года Фима вернулся к отцу в родной Днепр, а его мама и младший брат уехали за границу. Впоследствии самый младший в семье Константиновских начал обучение в Австрии.

– С момента его поступления прошло больше двух лет, а мы так и не виделись с ним офлайн, – добавляет ведущий «Поля». – Через некоторое время мама вернулась из-за границы. Мы с папой встречали ее, говорили, как скучали. А уже через полчаса начали ссориться (смеется). И тогда мама с улыбкой вздыхала: «Ой, зачем я вообще приезжала?» Но это нормально для нас, классическая история (улыбается). Мы все с итальянским темпераментом: быстро вспыхиваем, а затем так же быстро успокаиваемся. К примеру, мы с мамой всегда ссоримся, когда ходим по магазинам. Она предлагает примерить что-то, я говорю, что мне не нравится, но мама настаивает, пока я все же не надену. Думаю, такое случается в каждой семье (улыбается).

Проветрите голову с Фимой Константиновским сразу в двух проектах Нового канала! Смотрите «Поле» каждый четверг в 20:00 и «Хто знає?» каждый вторник в 20:00