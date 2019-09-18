Победитель «Подиума» охмурил одну из участниц

Год назад дизайнер Максим Середа познакомился с Сильвией Ротарь на съемках проекта Нового канала. И только сейчас талантливая одесситка ответила ему взаимностью

Два месяца зрители Нового канала наблюдали за потугами Максима Середы добиться Сильвии. Но все тщетно. Чего только не делал парень! И помогал на конкурсах, и поддерживал вне камер. Но сердце Ротарь оставалось холодным. До этого лета. Когда девушка приехала из Одессы в Киев, чтобы помочь двум своим друзьям по проекту – Лизе Зволинской и Максиму Середе – с отшивом их коллекции для Ukrainian Fashion Week.

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– После окончания съемок «Подиума» я поддерживаю отношения почти со всеми участниками, и с Сильвией тоже, – говорит Середа. – Мы переписывались в соцсетях, раз в два месяца созванивались. И когда не успевали дошить коллекцию на UFW, она предложила помощь. Конечно, я согласился! Так мы стали общаться еще ближе.

Месяц Сильвия провела в Киеве, помогая друзьям. По вечерам они вместе гуляли по ночной столице. И как-то раз…

– Мы проводили вечер в одном баре, – вспоминает Середа. – Именно тогда все и началось. Все говорят: «Мы так ждали, когда настанет этот момент!» Пока что наши отношения только начинаются. Сильвия думает о переезде в Киев, и мы ищем ей работу.

На вопрос об отношениях с Середой скромная Сильвия сначала покраснела, потом зарылась в капюшон, и в итоге ответила: «Если Макс так сказал, значит, так и есть».

Пожелаем удачи ребятам. И напомним, что сейчас на Новом канале в самом разгаре другой модный проект – «Топ-модель по-украински». Смотри fashion-выпуски по пятницам в 19:00.

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