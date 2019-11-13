«Предки, разуйте глаза! Нам что, сдохнуть, чтобы вы нас заметили?»

Смотрите первый трейлер к спецпроекту «Первые ласточки», который выйдет на Новом канале 19 ноября в 22:00. Проекту, основанному на реальных проблемах современных подростков. Вы уже сейчас можете познакомиться поближе с главными героями, истории которых очерчены в ролике достаточно подробно. Старшеклассники Катя, Федя, Лера, Полина, Никита, Макс… У каждого своя история, свои проблемы, свое прошлое, но всех их объединяет один секрет. И, как оказалось, объединяет не только их. Страх, тайны, которые ведут к самому краю, первая любовь и истории, которые повергнут в шок родителей. «Это не о наших детях…» подумают многие. Возможно. А возможно, вы просто не хотите замечать «первые ласточки».

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