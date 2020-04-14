Смотри 7 серию социального проекта Первые ласточки сегодня, 14 апреля, в 12:00, а 8 серию - в четверг, 16 апреля, в 12:00

«Первые ласточки» - это проект, основанный на реальных проблемах современных подростков. История фатальной дружбы в сети, история борьбы с жизнью, в которую взрослым страшно поверить. Молодежный триллер Первые ласточки покажет без приукрашиваний опасности, которым ежедневно подвергаются миллионы подростков во всем мире, а родители и не подозревают, насколько страшная угроза нависла над их семьей. Смотри первый трейлер «Первых ласточек» прямо сейчас: история уже началась.