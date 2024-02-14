Новый каналПервые ласточкиНовости

Звезда «Перших ластівок» Тая Щурук беременна?! Тест показал две полоски!

Вау-новость сообщила моя звездочка Таисия Щурук! Похоже, она ждет первенца!

Рассказываю, что к чему. В понедельник, 13 февраля, актриса двух сезонов «Перших ластівок» (Новый канал) опубликовала в Insta-Stories фото теста на беременность с двумя полосками. И подписала: «Подготовили подарочек ко Дню святого Валентина».

«Ну, это точно пранк!», – так сначала подумали и я, и моя команда. Но нет!

Уже сегодня, в День святого Валентина, моя Тая вышла в Insta-Stories с видеообращением. Она поблагодарила подписчиков за огромное внимание и теплые пожелания после прошлой публикации. По словам актрисы, тест настоящий! Но она хочет убедиться на 100%, поэтому планирует сдать соответствующие анализы. Так что ждем новости!

– Спасибо за поддержку! Вижу все сообщения, но нет времени отвечать, – сказала звезда «Перших ластівок». – Пока не могу дать исчерпывающего ответа на то, что вы увидели [фото положительного теста на беременность – прим. ред.]. Мы с любимым тоже это увидели, и теперь нужно убедиться.

Очень-очень-очень жду апдейда от моей звездочки!

