«До последнего хотела отказаться»: Виктория Литвиненко – о роли в «Перших ластівках. Zалежні»

Персонажа Киру Зотову могла сыграть совсем другая актриса

Премьера молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні» состоялась еще в конце прошлого года, а разговоры о нем не утихают до сих пор. Поклонники сериала засыпают социальные сети Нового канала вопросами о втором сезоне, его создании и закулисных историях со съемок. Именно поэтому мы подготовили для тебя большое backstage-видео, посвященное «Ластівкам…»

Как создавались «Перші ластівки. Zалежні»? Как выбирали актеров и как проходила работа над самыми эмоциональными сценами? Что происходило на площадке, когда у актеров появлялась свободная минутка, и кто постоянно срывал съемки? Уверяем, там много интересного!

Все было бы по-другому: кто мог сыграть персонажей «Перших ластівок. Zалежні»

Например, актриса Виктория Литвиненко, которая сыграла журналистку Киру Зотову с БДСМ-наклонностями, призналась, что до последнего хотела отказаться от роли. Она не верила, что сможет справиться с такой сложной ролью.

– Когда я впервые прочитала сценарий, была шокирована, – рассказала Виктория. – Первое, что я сказала Жене Тунику (сценарист и шоуранер «Перших ластівок. Zалежні»): «Это не я. Ты уверен? Ты точно хочешь, чтобы именно я это сыграла?» Я не понимала, как он разглядел во мне Киру. И честно говоря, до последнего хотела отказаться от этой роли. Я сомневалась даже тогда, когда уже начались репетиции. Никому не говорила, но не могла отделаться от мысли, что это неподъемный материал для меня.

Более закулисных историй со съемок «Перших ластівок. Zалежні» – в «фильме о фильме» на сайте и YouTube Нового канала:

Кстати, посмотреть все серии «Перших ластівок. Zалежні» можно эксклюзивно на стриминговому сервисе sweet.tv.