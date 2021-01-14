«Думал, казнят за профнепригодность»: Александр Рудинский — о самом большом факапе

Актер сериала Нового канала «Перші ластівки. Zалежні» поделился курьезной ситуацией, которая произошла с ним в театре

Жизнь актеров может быть какой угодно: тяжелой, драматической, но точно не скучной. На съемках и на сцене с ними происходят сотни забавных курьезов. Об одном из таких рассказал Александр Рудинский — актер сериала «Перші ластівки. Zалежні», который показывал Новый канал. История произошла, когда Александр только месяц работал в театре им. Ивана Франко.

— Я играл в спектакле «Очищення» с партнером, который намного старше меня, у нас все сцены парные. Как-то во время этого спектакля я вышел на улицу, стоял и разговаривал с режиссером… и вдруг услышал, что началась моя сцена! А у нас диалог и партнер уже начал говорить и переводить наш диалог в монолог, — начал свой рассказ актер сериала Нового канала во время интервью Маше Ефросининой в рамках ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность».

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Выход из неловкой ситуации Рудинский нашел быстро — он забежал на сцену с криком: «Ее нигде нет! Я все обыскал».

— Мы о какой-то девушке говорили в этой сцене, должны были ее обсуждать, так что фраза была в тему. Я думал, что меня за кулисами просто казнят за профнепригодность — только пришел в театр и так накосячил. Но все обошлось — мой партнер посмеялся над ситуацией, причем, прямо на сцене — у него аж слезы текли! — признался Александр.

О реакции Александра Рудинского на беременность жены и его роли в «Перших ластівках. Zалежні» — в его интервью Маше Ефросининой в рамках ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность»:

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