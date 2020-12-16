«Перші ластівки. Zалежні» выйдут на стриминговом сервисе: где посмотреть сериал

Новые серии опубликуют на онлайн-платформе сразу после премьеры на Новом канале

В понедельник, 14 декабря, на Новом канале состоялась премьера сериала «Перші ластівки. Zалежні». До четверга включительно с 21:00 в эфире – по две серии молодежного триллера. На YouTube сериал размещать не будут, но те, кто не успел посмотреть «Ластівок…» во время премьеры, смогут сделать это на стриминговом сервисе sweet.tv!

«Перші ластівки. Zалежні» за одну ночь помогли 250 подросткам

Новые серии будут выходить на онлайн-платформе сразу после выхода в эфир. Они доступны подписчикам сервиса без каких-либо доплат.

«Перші ластівки. Zалежні» — это первый в Украине сериал-антология. То есть, новый сезон — не продолжение предыдущего, а совершенно новая история. При этом зрители увидят полюбившихся по первому сезону актеров — Александра Рудинского, Максима Девизорова, Таисию-Оксану Щурук, Максима Самчика, Викторию Литвиненко, Олега Гоцуляка, Александра Бегму и других.

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Сюжет сериала разворачивается вокруг студентов второго курса факультета журналистики. Они живут обычной жизнью — любят, мечтают, поддаются зависимостям и борются с ними. Но все кардинально меняется, когда в общежитии находят труп, а преподавательница ребят затевает собственное расследование…

Только на этой неделе смотрите «Перші ластівки. Zалежні» с понедельника по четверг в 21:00 на Новом канале!