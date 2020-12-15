«Перші ластівки. Zалежні» за одну ночь помогли 250 подросткам

14 декабря на Новом канале стартовала неделя «Перших ластівок. Zалежні». Зрители увидели первые две серии молодежного триллера, и поспешили поделиться своими впечатлениями. Instagram, Facebook, Twitter… Новый сезон сериала наделал немало шума, его обсуждали, без преувеличения, в каждой социальной сети. Меньше чем за сутки после премьеры «Перші ластівки. Zалежні» вошли в список самых популярных запросов Google trends за 15 декабря. И это не удивительно! Едва ли в Украине существует проект, так же откровенно освещающий проблемы, в которых утопает современное общество.

Но резонанс в Сети – далеко не самое большое достижение «Перших ластівок. Zалежні». За первую ночь сериала в эфире значительно возросло количество обращений на Национальную горячую линию для подростков и молодежи «Ла Страда-Украина», контакты которой указаны в титрах каждой серии. Более двух сотен подростков и молодых людей решились откровенно рассказать о своих проблемах и едва ли не впервые в жизни попросить о помощи.

Слушаем саундтрек к сериалу «Перші ластівки. Zалежні»! Dakooka – «Хорошо, все плохо»

«Перший сезон «Ластівок…» навчив нас однієї дуже важливої штуки – не бути надто самовпевненими. Минулого року ми й не уявляли, яка велика кількість звернень на нас звалиться і, скажу чесно, у першу ніч емоційно ми працювали вже просто з останніх сил. Я навіть злякалася, що наші консультанти скажуть мені: «Альоно, бувай, ми йдемо звідси». Але, на щастя, наша команда – це одна величезна сім’я, яка завжди, у будь-якій ситуації, підтримує одне одного, – отметила Алена Кривуляк, координатор Национальной горячей линии «Ла Страда-Україна». – У цьому сезоні ми вже були більше підготовлені психологічно. Ми приблизно розуміли, що нас може очікувати (проте передбачити на 100%, все рівно, не змогли).

Що можу сказати про цю ніч? Активно звернення і на телефон, і в Instagram почали сипатися десь о 23:17. А менше їх стало десь о 6:10 ранку. За цю ніч Національна гаряча лінія для дітей та молоді «Ла Страда-Україна» прийняла 251(!) звернення від підлітків та молодих людей, які дізналися про лінію, завдяки новим «Ластівкам…». Минулого року в першу ніч після виходу серіалу ми отримали трохи більше, ніж 200 звернень, і активність знизилася приблизно о 4 ранку.

Особливістю цієї ночі стала, так звана, глибинність консультацій. Підлітки та молоді люди були доволі відкритими у своїх переживаннях, почуттях, емоціях. Вони дійсно хотіли спілкування, підтримки, розуміння – хтось по телефону, а хтось – онлайн. Переважна більшість із тих, хто зверталися, були підлітками 14-17 років. Найчастіше вони говорили про непорозуміння з батьками і насильство з їхнього боку, селфхарм, булінг і кібербулінг, наркотичну залежність та бажання вчинити суїцид. Близько 30% нічних звернень надійшли від молодих людей віком від 18 до 23 років. В переважній більшості вони теж повідомляли про випадки насильства з боку батьків; говорили про життєві цілі та страх ніколи не знайти себе у житті; про випадки сексуального насильства і зґвалтування з боку партнера; про прийняття себе, якщо ти представник або представниця ЛГБТ-спільноти; про спроби суїциду в минулому і думки про нову спробу; про залежність від онлайн-казино і наркотичну залежність.

Насправді ця ніч була сповнена болі, горя і сліз. Я працюю на гарячій лінії з підлітками ще з 2013 року. І кожного разу здається, що вже нічого не зможе мене здивувати або вибити з колії, бо я вже чула про все, що тільки можна було чути. Але кожного разу знаходиться якась дитяча історія, яка просто вражає мене до мурах і емоції не можуть вгамуватися. Я безмежно вдячна всій команді Нового каналу за те, що ви робите. Результат виходить неймовірно сильним. Я безмежно дякую вам за те, що ви висвітлюєте сучасні соціальні проблеми та надаєте інформацію про ресурс допомоги тим, кому він є дуже необхідним. Я просто захоплююся вами і безмежно ціную нашу співпрацю».

Теперь их узнают на улицах: актеры, которые стали известными после «Перших ластівок»

Кожа покрывается мурашками, когда читаешь комментарии в социальных сетях о премьере «Перших ластівок. Zалежні». Ведь среди отзывов об актерской игре и качестве картинки сериала немало личных историй и признаний зрителей Нового канала, которые были или просто сейчас находятся в ситуациях, подобных тем, которые освещают «Ластівки…». Очень хочется верить, что, читая комментарии друг друга и наблюдая истории героев сериала, люди поймут, что не одиноки со своими проблемами, что выход есть в любой ситуации, и ни в коем случае нельзя молчать, когда хочется кричать от боли.

Если кажется, что никто тебя не понимает, если ты запутался и не знаешь, что делать дальше, даже если тебе просто грустно и тоскливо, в любое время дня и ночи обращайся на Национальную горячую линию для детей и молодежи «Ла Страда-Украина ». Говори, чтобы тебя услышали!

Как обратиться на Национальную горячую линию для подростков и молодежи «Ла Страда-Украина»:

По телефонам: 0-800-500-225 (бесплатно с мобильных и стационарных номеров телефонов по всей территории Украины) или 116111 (бесплатно со всех мобильных телефонов по всей территории Украины). Линия работает по будням с 12:00 до 20:00. Если по каким-то причинам ты не можешь позвонить, можно воспользоваться мессенджерами и социальными сетями (все электронные каналы работают круглосуточно):

Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine

Instagra m – childhotline_ua

Telegram – CHL116111

Смотрите «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 по две серии в день с понедельника по четверг на Новом канале!