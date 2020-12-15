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«Перші ластівки. Zалежні» за одну ночь помогли 250 подросткам

Перші ластівки. Zалежні за одну ночь помогли 250 подросткам

14 декабря на Новом канале стартовала неделя «Перших ластівок. Zалежні». Зрители увидели первые две серии молодежного триллера, и поспешили поделиться своими впечатлениями. Instagram, Facebook, Twitter… Новый сезон сериала наделал немало шума, его обсуждали, без преувеличения, в каждой социальной сети. Меньше чем за сутки после премьеры «Перші ластівки. Zалежні» вошли в список самых популярных запросов Google trends за 15 декабря. И это не удивительно! Едва ли в Украине существует проект, так же откровенно освещающий проблемы, в которых утопает современное общество.

Но резонанс в Сети – далеко не самое большое достижение «Перших ластівок. Zалежні». За первую ночь сериала в эфире значительно возросло количество обращений на Национальную горячую линию для подростков и молодежи «Ла Страда-Украина», контакты которой указаны в титрах каждой серии. Более двух сотен подростков и молодых людей решились откровенно рассказать о своих проблемах и едва ли не впервые в жизни попросить о помощи.

Слушаем саундтрек к сериалу «Перші ластівки. Zалежні»! Dakooka – «Хорошо, все плохо»

Перші ластівки. Zалежні за одну ночь помогли 250 подросткам

«Перший сезон «Ластівок…» навчив нас однієї дуже важливої штуки – не бути надто самовпевненими. Минулого року ми й не уявляли, яка велика кількість звернень на нас звалиться і, скажу чесно, у першу ніч емоційно ми працювали вже просто з останніх сил. Я навіть злякалася, що наші консультанти скажуть мені: «Альоно, бувай, ми йдемо звідси». Але, на щастя, наша команда – це одна величезна сім’я, яка завжди, у будь-якій ситуації, підтримує одне одного, – отметила Алена Кривуляк, координатор Национальной горячей линии «Ла Страда-Україна». –  У цьому сезоні ми вже були більше підготовлені психологічно. Ми приблизно розуміли, що нас може очікувати (проте передбачити на 100%, все рівно, не змогли).

Що можу сказати про цю ніч? Активно звернення і на телефон, і в Instagram почали сипатися десь о 23:17. А менше їх стало десь о 6:10 ранку. За цю ніч Національна гаряча лінія для дітей та молоді «Ла Страда-Україна» прийняла 251(!) звернення від підлітків та молодих людей, які дізналися про лінію, завдяки новим «Ластівкам…». Минулого року в першу ніч після виходу серіалу ми отримали трохи більше, ніж 200 звернень, і активність знизилася приблизно о 4 ранку.

Особливістю цієї ночі стала, так звана, глибинність консультацій. Підлітки та молоді люди були доволі відкритими у своїх переживаннях, почуттях, емоціях. Вони дійсно хотіли спілкування, підтримки, розуміння – хтось по телефону, а хтось – онлайн. Переважна більшість із тих, хто зверталися, були підлітками 14-17 років. Найчастіше вони говорили про непорозуміння з батьками і насильство з їхнього боку, селфхарм, булінг і кібербулінг, наркотичну залежність та бажання вчинити суїцид. Близько 30% нічних звернень надійшли від молодих людей віком від 18 до 23 років. В переважній більшості вони теж повідомляли про випадки насильства з боку батьків; говорили про життєві цілі та страх ніколи не знайти себе у житті; про випадки сексуального насильства і зґвалтування з боку партнера; про прийняття себе, якщо ти представник або представниця ЛГБТ-спільноти; про спроби суїциду в минулому і думки про нову спробу; про залежність від онлайн-казино і наркотичну залежність.

Насправді ця ніч була сповнена болі, горя і сліз. Я працюю на гарячій лінії з підлітками ще з 2013 року. І кожного разу здається, що вже нічого не зможе мене здивувати або вибити з колії, бо я вже чула про все, що тільки можна було чути. Але кожного разу знаходиться якась дитяча історія, яка просто вражає мене до мурах і емоції не можуть вгамуватися. Я безмежно вдячна всій команді Нового каналу  за те, що ви робите. Результат виходить неймовірно сильним. Я безмежно дякую вам за те, що ви висвітлюєте сучасні соціальні проблеми та надаєте інформацію про ресурс допомоги тим, кому він є дуже необхідним. Я просто захоплююся вами і безмежно ціную нашу співпрацю».

Теперь их узнают на улицах: актеры, которые стали известными после «Перших ластівок»

  • Перші ластівки. Zалежні за одну ночь помогли 250 подросткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ночь помогли 250 подросткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ночь помогли 250 подросткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ночь помогли 250 подросткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ночь помогли 250 подросткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ночь помогли 250 подросткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ночь помогли 250 подросткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ночь помогли 250 подросткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ночь помогли 250 подросткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ночь помогли 250 подросткам
  • Перші ластівки. Zалежні за одну ночь помогли 250 подросткам
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Кожа покрывается мурашками, когда читаешь комментарии в социальных сетях о премьере «Перших ластівок. Zалежні». Ведь среди отзывов об актерской игре и качестве картинки сериала немало личных историй и признаний зрителей Нового канала, которые были или просто сейчас находятся в ситуациях, подобных тем, которые освещают «Ластівки…». Очень хочется верить, что, читая комментарии друг друга и наблюдая истории героев сериала, люди поймут, что не одиноки со своими проблемами, что выход есть в любой ситуации, и ни в коем случае нельзя молчать, когда хочется кричать от боли.

Если кажется, что никто тебя не понимает, если ты запутался и не знаешь, что делать дальше, даже если тебе просто грустно и тоскливо, в любое время дня и ночи обращайся на Национальную горячую линию для детей и молодежи «Ла Страда-Украина ». Говори, чтобы тебя услышали!

Как обратиться на Национальную горячую линию для подростков и молодежи «Ла Страда-Украина»:

  • По телефонам: 0-800-500-225 (бесплатно с мобильных и стационарных номеров телефонов по всей территории Украины) или 116111 (бесплатно со всех мобильных телефонов по всей территории Украины). Линия работает по будням с 12:00 до 20:00. Если по каким-то причинам ты не можешь позвонить, можно воспользоваться мессенджерами и социальными сетями (все электронные каналы работают круглосуточно):
  • Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine
  • Instagra m – childhotline_ua
  • Telegram – CHL116111

Смотрите «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 по две серии в день с понедельника по четверг на Новом канале!

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