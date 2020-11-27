Как не попасться на фейк в соцсетях?

Что делать, если незнакомец предлагает дорогой подарок? Как проверить, пишут вам с фейкового аккаунта или нет? Отвечаем на эти и другие вопросы

К незнакомцам в интернете стоит относиться с особой осторожностью. Ведь в сети есть огромное количество мошенников, которые могут навредить вам. Об этом не понаслышке знают и персонажи сериала «Перші ластівки. Zалежні». Какие проблемы решали герои сериала, увидите с 14 декабря в 21:00 на Новом канале. А пока вместе с образовательным проектом #stop_sexтинг предлагаем узнать, как можно понять, что перед вами — фейковая информация.

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Как определить фейковые аккаунты в соцсетях

Активность в сети. Обратите внимание на аккаунт пользователя, которого вы хотите проверить. Если на этой странице опубликована информация или новости, но отсутствуют комментарии, общение с людьми в комментариях, отметки мест или фотографии — это, скорее всего, бот. Не добавляйте в друзья незнакомцев и не переписывайтесь с ними. Это небезопасно. Подарки и денежное вознаграждение. Если незнакомые люди пишут вам и предлагают деньги или дорогие подарки, а за это просят раскрыть конфиденциальную информацию, якобы для проверки вашей личности, — вам написали мошенники. Помните, что делиться конфиденциальной информацией, например, паролем от банковской карточки или кодом на ее обратной стороне, нельзя ни с кем. Неизвестные ссылки и подарки по ссылкам. Не нужно переходить по ссылкам, которые вам присылают. Даже если там написано, что вы выиграли деньги или ценный подарок. Эти сайты собирают личную информацию о пользователях или автоматически устанавливают на компьютер вирусную программу. Таким образом мошенники могут похитить деньги или личную информацию, а затем использовать ее в преступных целях. Рекомендуем никогда не переходить по ссылкам на неизвестные сайты.

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5 советов от #stop_sexтинг, как проверить на достоверность информацию, которую мы видим в сети

Проверяйте ресурс. Очень важно отыскать первоисточник информации. В этом помогут поисковые сайты. Тест на достоверность. Когда вы ищете какую-то информацию, то смотрите ее как минимум на трех разных ресурсах и сравнивайте. Это приблизит вас к достоверным фактам. Новое и старое. Рекомендуем сравнивать новую публикацию с тем, что вы уже знаете. Это также позволит выбрать информационные ресурсы, которым можно доверять. Обращайте внимание на дату. Часто в СМИ, соцсетях и на сайтах перепечатывают или используют как рекламу для увеличения количества подписчиков информацию, которая уже не актуальна. Именно поэтому важно проверять ее на соответствие дат. Разговоры по душам. Не стесняйтесь обсуждать с близкими людьми, которым доверяете, информацию, показавшуюся вам подозрительной или непонятной.

Премьера «Перших ластівок. Zалежні» — 14 декабря в 21:00 на Новом канале!