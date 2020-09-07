Звезда фильма «Когда падают деревья» сыграет в сериале «Первые ласточки. Zависимые»

К актерскому составу проекта присоединилась Анастасия Пустовит

Казалось бы, еще вчера Новый канал приступил к работе над молодежным триллером «Первые ласточки. Zависимые». А уже на прошлой неделе команда сериала отметила экватор съемок. Даже не верится, что прошло больше месяца! Премьера, которая запланирована на конец 2020 года, приближается с каждым днем. И хотя мы пока не можем раскрыть подробности о сюжете и персонажах, пришло время поближе познакомить зрителя с актерским составом проекта.

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Как мы писали ранее, в новом сезоне «Первые ласточки» обрели формат сериала-антологии: актеры – те же, фабула и герои – абсолютно новые. Но несмотря на это, мы все же увидим в касте молодежного триллера новые лица. Среди них – 25-летняя Анастасия Пустовит, звезда фильма «Когда падают деревья» и сериала «Тайны».

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В «Первых ласточках. Zависимые» Настя играет одну из главных ролей. Детали внешности и характера ее героини пока останутся тайной. Но, похоже, персонаж актрисе достался не из легких. На съемочной площадке она призналась, что много общалась со сценаристом Евгением Туником и режиссером Валиком Шпаковым, чтобы лучше понять героиню.

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Недавно, 27 августа, новоиспеченная «ласточка» отметила 25-летие. Примечательно, что этот день она провела на съемочной площадке сериала «Первые ласточки. Zависимые». Для актрисы уже стало традицией встречать новый год своей жизни на работе. И пока она не хочет ничего менять!

– Я люблю то, чем занимаюсь, – поделилась Анастасия Пустовит. – Как бы пафосно это не звучало, работа – часть моей жизни, если не вся жизнь. Все, что я учу, и чем интересуюсь, так или иначе калибруется под нее. Поэтому уже третий год подряд отмечаю день рождения на съемочной площадке или на сцене театра. И я счастлива, что в этот момент я могу заниматься любимым делом.

Возможно, лет эдак через 10 мне захочется отметить день рождения где-то в Испании или на Мальдивах. Сказать всем: «Пока! Не беспокоить!» – и улететь. Но на данный момент я абсолютно счастлива. Позапрошлый день рождения я встретила на съемках, прошлый – на сцене театра, а этот выпал на «Первые ласточки. Zависимые».

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» (Новый канал) – уже зимой 2020 года