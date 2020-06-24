Новый каналПервые ласточкиНовостиАктриса «Первых ласточек» выбирает свадебное платье (Фото)

Актриса «Первых ласточек» выбирает свадебное платье (Фото)

Мария Смолякова, сыгравшая Полину, готовиться к свадьбе

У героев проектов «Нового канала» весной-летом 2020 просто свадебный «бум!». Во время карантина расписались актер «Первых ласточек» Максим Самчик и актриса сериала «Новенька» Ангелина Трандафилова, на днях женился актер «Вар’яти-шоу» Владимир Жогло, а финалистка второго сезона «Супермодель по-украински» Вика Маремуха на прошлой неделе поделилась снимками с примерки свадебного платья.

Готовится к свадьбе и Маша Смолякова, сыгравшая главную героиню в «Первых ласточках».

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Актриса поделилась трогательными снимками в свадебном платье в окружении подруг и поблагодарили их за помощь в подготовке:

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Публикация от Mari✨???? (@maria_smolyakova1)

Напомним, что молодой человек Маши – Александр, сделал ей предложение на Новый год, а на днях пара отпраздновала двухлетнюю годовщину отношений.

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Дякую Вам ❤️ В нас найкращі друзі❤️ Два роки в коханні, дякую мій @aleksgrekov ❤️

Публикация от Mari✨???? (@maria_smolyakova1)

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