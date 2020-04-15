Новый каналПервые ласточкиНовостиПервые ласточки. Анонс 8 серии. Они узнают, кто Друг…

Первые ласточки. Анонс 8 серии. Они узнают, кто Друг…

В 8 серии молодежного триллера «Первые ласточки», который выйдет на YouTube Нового канала 16 апреля в 12:00, старшеклассники готовятся к выпускному, а тем временем Друг готовит своим «ласточкам» финальный сюрприз. Что еще вспомнила Лера о Друге? Чьих родителей встретил Денис Денисенко прямо перед выпускным в полиции? И почему Макарова спешит в школу с оружием? Ответы на эти вопросы, и на главный – КТО ДРУГ? – вы узнаете в финальной серии «Первых ласточек». Смотри 8 серию «Первых ласточек» на YouTube Нового канала!

 

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