Перетерпеть и жить дальше: Олеся Жураковская – об абьюзе в отношениях

Знаменитая украинская актриса, сыгравшая в сериале Нового канала «Первые ласточки», рассказала о насилии в отношениях с любимым человеком и дала несколько советов представителям молодежи, страдающим от издевательств

Олеся Жураковская не понаслышке знает, что такое абьюз (психологическое, эмоциональное или физическое насилие в отношениях – прим. ред.). С этим она, к сожалению, сталкивалась в личной жизни. Также эта тема была ярко освещена в сериале «Первые ласточки», где Олеся сыграла мать главной героини, покончившей с собой.

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Молодым девушкам, которые столкнулись с похожей проблемой, Жураковская дала несколько советов.

– Абьюз, неравноправные отношения, были причиной расставания с моим любимым человеком, – вспоминает актриса. – Если, к примеру, парень издевается морально или даже поднимает руку, разворачивайтесь и уходите. Он не достоин того, чтобы вы находились рядом. Человек, который любит, не может тебя бить, унижать, уничтожать как личность! Не надо тратить свои силы, молодость, нервы. Лучше не копаться в этих отношениях, не стараться в чем-то разобраться. Просто уйти.

Не только молодые девушки страдают от насилия, ведь и они могут быть абьюзерами, а парни – жертвами. Поэтому совет Олеси универсален.

– Ваша жизнь – самодостаточна и самоцельна, – говорит актриса. – То, что вы родились и живете – уже само по себе цель, путь и счастье. Поэтому в этом смысле нужно быть немного эгоцентричными, думать о себе. Лучше перетерпеть боль расставания, ведь дальше это обещает счастливую жизнь. Это я на собственном примере говорю. Стоило перетерпеть, чтобы дальше жить радостно и счастливо.

Пока готовится к съемкам второй сезон «Первых ласточек», серии первого вы можете посмотреть во вторник и четверг на YouTube-канале Нового канала. Запуск каждой серии – в 12:00.

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