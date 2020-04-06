В «Первые Ласточки Мьюзик» ворвались Fo Sho! Голосуй и высылай свою музыку

Яркие сестры Эндале, разорвавшие сцену Нацотбора на «Евровидение-2020», стали участницами музыкального конкурса от Нового канала.

Пока создатели «Первых ласточек» готовят продолжение, а фанаты наслаждаются просмотром первого сезона на YouTube, истинные музыканты не тратят времени попусту.

Талантливые украинки – группа Fo Sho – стали частью «Первые Ласточки Мьюзик». Сестры отправили на конкурс свой хит «XTRA» – гимн индивидуальности и веры в себя. И стали участницами второй отборочной недели.

За возможность звучать в сериале Fo Sho соревнуются с Cloudless, Keysee и General Sherman. Все треки можно послушать прямо сейчас:

Кто станет победителем недели, зависит от народа. Голосование проходит в сториз @novy_channel. А затем – новая неделя и новые участники. Почувствуй себя продюсером и выбери трек, который, по твоему мнению, подходит идеально.

Напомним, что стать частью второго сезона нашумевших «Первых ласточек» может любой желающий. Для этого нужно лишь заполнить анкету, ознакомиться с правилами участия и загрузить свою песню или музыку.

В приоритете жанры: indie-pop, indie-rock, trip-hop, pop-noir, (примеры: Dakooka, Shortparis, Луна), minimal techno и synth-pop: (примеры: Daniel Bell, Sofi Tukker), инструментальная музыка в современном звучании (Tom York, Ólafur Arnalds).

Не упусти возможность быть услышанным всей Украиной. Напомним, конкурс длится до 17 июля.

Фото – fosho.official