Новый каналПервые ласточкиНовостиПервые ласточки. Анонс 4 серии. День рождения, который может стать последним…

Первые ласточки. Анонс 4 серии. День рождения, который может стать последним…

В 4 серии молодежного триллера «Первые ласточки», которая выйдет  2 апреля в 12:00 на YouTube Нового канала, Катя, Никита и Федя снова окажутся на крыше. Только в этот раз на самом краю, вместо Полины, будет стоять Лера. Неужели еще одна одиннадцатиклассница станет жертвой Друга?

Этот День Рождения Кати мог бы стать лучшим в ее жизни, но громкую вечеринку прерывает незваный гость. Неужели Никита действительно отец ребенка Полины? Смотри в 4 серии «Первых ласточек» 2 апреля в 12:00 на YouTube Нового канала.

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