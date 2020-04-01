Новый каналПервые ласточкиНовостиПервые ласточки. Анонс 3 серии. Согласится ли Ник на предложение Друга?

Первые ласточки. Анонс 3 серии. Согласится ли Ник на предложение Друга?

В 3 серии молодежного триллера «Первые ласточки», которая выйдет 2 апреля в 12:00 на YouTube Нового канала,  открывается все больше тайн. Не только подростки хранят секреты… Почему Никиту воспитывают бабушка с дедушкой, и что случилось с его младшей сестрой? Что скрывает от всех красотка Лера, и почему от одного телефонного звонка девушка в истерике сбегает с уроков? Зачем Федя следит за собственным отцом? Какую роковую ошибку совершила следователь Макарова? Откуда у Полины оказались ответы на контрольные и что заставило ее заниматься с отстающей Катей всё лето? И главное: кто поведёт Леру к краю… Смотри в  3 серии «Первых ласточек» 2 апреля в 12:00 на YouTube Нового канала.

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