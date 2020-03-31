Слушаем саундтрек к «Первым ласточкам»: Dakooka – «Герой»
Саундтреком к первому сезону сериала «Первые ласточки» на Новом канале стала песня Dakooka «Герой». Почему выбрали именно эту исполнительницу и этот трек, рассказал продюсер и сценарист проекта Евгений Туник.
С 31 марта по вторникам и четвергам в 12:00 на YouTube Нового канала выходят серии «Первых ласточек». В главных ролях – молодые украинские актеры, среди которых уже знакомые зрителям Нового канала Тая Щурук («Киев днём и ночью») и Саша Рудинский (»Подорожники»). «Первые ласточки» – это проект о проблемах современных подростков, непонимании между родителями и их детьми и том, к чему приводят тайны и нежелание делиться своими переживаниями с самыми близкими.
В сети уже есть первый трейлер, и даже по этому короткому ролику становится понятно, что проект будет серьезным и достаточно тяжелым. Соответственно и саундтрек к нему съемочная команда выбирала под стать настроению «Первых ласточек».
– С нами работает певица Dakooka. И это случайное стечение обстоятельств! – вспоминает начало сотрудничества Евгений. – Я не знал, кого взять композитором, какие треки купить и, честно говоря, Dakooka – это первый человек, который попал в команду. Она ни разу не была у нас на съемочной площадке, потому что ей стоило просто прочесть сценарий, чтобы согласиться на сотрудничество! Я заинтересовался ее музыкой около года назад. Услышал песню «Герой» и понял, что это та музыка, которая нужна сериалу. Ее творчество мне очень понравилось. Я просто зашел в Facebook и написал ей, показал сценарий. Мы встретились и начали работать. Музыка Dakooka используется и в сериале, и в промокампании. Я бы назвал эту певицу Земфирой молодого поколения. И депрессивные треки есть, и жизнерадостные, и все это перемешано с электронной музыкой. Думаю, она идеально попадает в тон нашего сериала.
В основном все-таки будут депрессивные треки?
– Нет, почему же! У нас в сериале есть достаточно много позитивных моментов, веселых сцен, под которые могут легко подойти и более жизнерадостные композиции.
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Что ж, давайте прямо сейчас послушаем тот самый трек, который будет звучать лейтмотивом всего сериала «Первые ласточки».
Текст песни Dakooka – Герой
Я просыпаюсь, стою на
коленях
Я не своя совсем
я замерзаю, и губы кусая я
вот он плен
Я остаюсь
ну конечно же вечером я
остаюсь
Я остываю
И определенно я устаю
Когда мне больно было и плохо
ты не спасал меня герой
Твое оружие слово
ты не полезешь в бой
Больно было и плохо
ты не спасал меня герой
Твое оружие слово
ты не полезешь в бой
Ну в общем будь любой будь любой будь любой
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