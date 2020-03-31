Слушаем саундтрек к «Первым ласточкам»: Dakooka – «Герой»

Саундтреком к первому сезону сериала «Первые ласточки» на Новом канале стала песня Dakooka «Герой». Почему выбрали именно эту исполнительницу и этот трек, рассказал продюсер и сценарист проекта Евгений Туник.

С 31 марта по вторникам и четвергам в 12:00 на YouTube Нового канала выходят серии «Первых ласточек». В главных ролях – молодые украинские актеры, среди которых уже знакомые зрителям Нового канала Тая Щурук («Киев днём и ночью») и Саша Рудинский (»Подорожники»). «Первые ласточки» – это проект о проблемах современных подростков, непонимании между родителями и их детьми и том, к чему приводят тайны и нежелание делиться своими переживаниями с самыми близкими.

В сети уже есть первый трейлер, и даже по этому короткому ролику становится понятно, что проект будет серьезным и достаточно тяжелым. Соответственно и саундтрек к нему съемочная команда выбирала под стать настроению «Первых ласточек».

– С нами работает певица Dakooka. И это случайное стечение обстоятельств! – вспоминает начало сотрудничества Евгений. – Я не знал, кого взять композитором, какие треки купить и, честно говоря, Dakooka – это первый человек, который попал в команду. Она ни разу не была у нас на съемочной площадке, потому что ей стоило просто прочесть сценарий, чтобы согласиться на сотрудничество! Я заинтересовался ее музыкой около года назад. Услышал песню «Герой» и понял, что это та музыка, которая нужна сериалу. Ее творчество мне очень понравилось. Я просто зашел в Facebook и написал ей, показал сценарий. Мы встретились и начали работать. Музыка Dakooka используется и в сериале, и в промокампании. Я бы назвал эту певицу Земфирой молодого поколения. И депрессивные треки есть, и жизнерадостные, и все это перемешано с электронной музыкой. Думаю, она идеально попадает в тон нашего сериала.

В основном все-таки будут депрессивные треки?

– Нет, почему же! У нас в сериале есть достаточно много позитивных моментов, веселых сцен, под которые могут легко подойти и более жизнерадостные композиции.

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Что ж, давайте прямо сейчас послушаем тот самый трек, который будет звучать лейтмотивом всего сериала «Первые ласточки».

Video: Слушаем саундтрек к «Первым ласточкам»: Dakooka – «Герой» Саундтреком к сериалу Первые ласточки на Новом канале стала песня Dakooka Герой. Почему выбрали именно эту исполнительницу и этот трек, рассказал продюсер и сценарист проекта Евгений Туник.

Текст песни Dakooka – Герой

Я просыпаюсь, стою на

коленях

Я не своя совсем

я замерзаю, и губы кусая я

вот он плен

Я остаюсь

ну конечно же вечером я

остаюсь

Я остываю

И определенно я устаю

Когда мне больно было и плохо

ты не спасал меня герой

Твое оружие слово

ты не полезешь в бой

Больно было и плохо

ты не спасал меня герой

Твое оружие слово

ты не полезешь в бой

Ну в общем будь любой будь любой будь любой

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