Проморолики и логотип сериала производства Нового канала номинировали на PROMAX AWARDS: EUROPE

Осенью сериал «Первые ласточки» наделал много шума в медиапространстве. Он не только поднял остросоциальные темы, такие как буллинг, суицид, одиночество, вредные привычки и зависимость среди подростков. Это совершенно нетипичный контент для Нового канала, который привыкли видеть в развлекательной плоскости. Сериал бьет в самое сердце. А теперь он затронул и сердца европейцев. Проморолики «Первых ласточек» попали в шорт-лист престижной премии PROMAX AWARDS: EUROPE в категориях social responsibility announcement spot.

Идея этих роликов возникла у маркетинг-директора Нового канала Ольги Балабан, креативного директора группы ТВ-брендов Александра Антонова и сотрудников диджитал-отдела Нового канала во время создания сериала. На видео показывают фрагменты разговора координаторов Национальной детской горячей линии и героев сериала крупным планом. На лицах у каждого из них – татуировка с надписями. Например, у строптивой богачка Леры Фаркаш – надпись «НЕЗАЛЕЖНА», в котором «НЕ» исчезает и проявляется «ЗАЛЕЖНА». У девушки на самом деле проблемы с наркотиками. У Феди слово «БОРЮСЯ» превращается в «БОЮСЯ», а у Никиты – «ХОЧУ БІЛЬШЕ» трансформируется в «БІЛЬ».

– Мы решили сделать промовидео с двойным смыслом, показать человека, у которого внешне якобы все хорошо, а внутри – личные переживания, трагедии, – рассказывает Александр Антонов. – Придумали интересную форму: текст с двойным смыслом. Месседж адресован в основном подросткам. Попытались обыграть эту историю, как тату на лице – то, что им близко.

Также на PROMAX AWARDS: EUROPE номинировали логотип сериала «Первые ласточки» в категории programme specific logo. Ежегодно за престижную награду в различных номинациях соревнуются лучшие телевизионные мировые компании, такие как HBO, National Geographic, NETFLIX. Теперь в этот список попал и Новый канал.

В этом году финальный раунд судейства Promax Europe Awards 2020 впервые пройдет в Киеве. Конкурс в сфере телевизионного маркетинга, промо и дизайна будет принимать дивизион «Вещание» медиахолдинга StarLightMedia. 18 февраля 2020 всем Новым каналом будем держать кулаки за «Первых ласточек»!

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