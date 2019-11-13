Первые ласточки редактора ELLE: «Ничего не защищало меня от ежедневных оскорблений с задних парт»

После просмотра первой серии «Первых ласточек» фешн-редактор журнала ELLE Роман Тимофеев, которого зрители Нового канала видели в 11 выпуске «Топ-модель по-украински», поделился на своей страничке в facebook откровенной историей о буллинге в его школе.

Оказалось, что успешный сегодня Роман в подростковом возрасте нередко становился жертвой одноклассников…

А вы уже смотрели Перші Ластівки? Очень неожиданный и важный проект Нового канала о подростковом суициде, травле в школе, отношениях между родителями и детьми. 👀 Мне в школе тоже было непросто. Ко мне задирались одноклассники, говорили гадости за спиной и в лицо. Каждый день был противостоянием. Я не был аутсайдером, которого все бьют или демонстративно не замечают (хотя в классе были и такие) — я вёл линейки, был президентом школы, победителем олимпиад, организатором «Осеннего бала» и в целом самопровозглашенной звездой, но это никак не защищало меня от ежедневных оскорблений с задних парт. Помню, как-то раз после родительского собрания классная руководительница сказала моей маме «Он так выпендривается, понятно, почему другие его задирают». Сейчас, когда мне 25 и все это осталось позади, я хочу сказать: НИЧЕГО ЕЙ НЕ БЫЛО ПОНЯТНО. Стараясь быть самым умным, самым модным, самым популярным, я пытался заработать авторитет и выстроить вокруг себя невидимую стену, которая сдерживала бы хейтеров. У меня получилось, а у многих нет. Я помню Виталика, которого били просто так и чьи вещи постоянно бросали по классу. Он перешёл в другую школу. Я помню Карину, которая на всех уроках тихонько рисовала в тетрадях — ее тоже часто обзывали, но она не отвечала и от неё быстро отставали. Я помню Сашу, с которым три(!) года не разговаривал весь класс. Помню Алину, от которой в один день отвернулись все ее подруги. Вряд ли им пережить школьные обиды удалось также легко, как мне. Я знаю, что булинг в школе был, есть и будет. Но мне бы хотелось, чтобы его стало меньше. А для этого нужно родителям разговаривать с детьми, учителям обращать внимание на атмосферу в классе и в целом всем нам почаще ставить себя на место другого человека.

Своими история буллинга поделились и Леся Никитюк, и блогер Саша Чистова, и ведущая Виктория Батуи, и парни из DSIDE BAND. Ужасно, что почти у каждого есть подобные воспоминания со школьных времен…

Сериал “Первые ласточки” уже в первой серии, показ которой состоялся на YouTube Нового канала 11 ноября, затронул темы, о которых не принято говорить. Но которые являются чрезвычайно острыми и актуальными в сегодняшнем мире: травля в школе, подростковый суицид, опасности, таящиеся в социальных сетях, фейковые друзья, непонимание родителей и многое другое.

Напомним, что официальный старт проекта в эфире Нового канала – 19 ноября в 22:00. Вы увидите сразу две серии “Первых ласточек”. Не пропустите!

Фото: @romantimo3

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