Овсянка с миндальным молоком и пармезаном: пошаговый рецепт приготовления

Участник реалити Нового канала Равшан Хамидов поделился фирменным рецептом, который зарядит бодростью на целый день

Англичане считают, что лучшего завтрака, чем овсянка, нет. С ними солидарны диетологи. Но не всякая овсянка полезна. «Правильной» считают только цельнозерновую крупу либо хлопья грубого помола, которые нужно варить. Разнообразить вкус овсянки поможет рецепт от участника реалити «Адская кухня» (Новый канал) Равшана Хамидова.

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Ингредиенты:

Овсянка – 50 г

Миндальное молоко – 150 мл

Соль – 5 г

Масло сливочное – 10 г

Пармезан – 30 г

Ристретто (вид кофе) – 1 порция

Способ приготовления:

Соедините овсянку с миндальным молоком и доведите до готовности на медленном огне. Выключите огонь, добавьте мягкое сливочное масло, натертый или нарезанный пармезан и аккуратно перемешайте. Посолите по вкусу. Приготовьте ристретто. Чем он отличается от эспрессо? Эспрессо – это кофейный шот объемом 30 мл. Ристретто – «короткая» версия эспрессо, для которой используют меньше воды и получают меньший по объему напиток. Примерно от 15 до 25 мл. Ристретто добавляйте в кашу и скорее завтракайте!

Приятного аппетита!

Каким будет путь Равшана Хамидова на проекте – смотрите по понедельникам в 19:00 в реалити «Адская кухня» на Новом канале.