Простой рецепт шакшуки от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился секретами приготовления сытного и вкусного завтрака

Если вам надоела привычная яичница, попробуйте приготовить шакшуку по рецепту Шефа «Адской кухни» (Новый канал) Алекса Якутова, которым он поделился в YouTube-шоу «Прожарено».

Что такое шакшука?

Это блюдо из яиц в соусе из томатов, перца чили и лука. Характерно для арабской и израильской кухни.

– Основное в шакшуке – яркий аромат, – делится секретами Алекс. – Поэтому для нее готовят бахарат – смесь специй. Туда идет черный перец, кардамон, лавровый лист, гвоздика, кориандр, зира. Специи берем немолотые.

Как приготовить бахарат?

– Чайную ложку черного перца горошком отправляем на раскаленную сковородку, чтобы раскрылся аромат, – продолжает Шеф. – Туда же – чайную ложку кардамона, один лавровый лист, немного гвоздики, кориандра и зиры. Прогреваем специи, высыпаем в ступку и перетираем до однородной массы.

Как приготовить шакшуку?

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Перец капи – 1 шт.

Томаты – 3 крупные

Фиолетовый лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Перец чили – 1 шт.

Кинза, мята – по вкусу

Соль и сахар – по вкусу

Приготовление:

Для шакшуки нам понадобится згух – смесь перца чили, кинзы, мяты, чеснока и соли. Сначала нарезаем кольцами чили и перетираем до однородной массы в ступке. Туда же добавляем половину луковицы, немного кинзы, мяты, 2 зубчика чеснока и соль. Все хорошенько перетираем до однородной массы. Нарезаем лук полукольцами, перец капи – кольцами, а болгарский – полосками. Ставим сковороду на плиту, добавляем оливковое масло и хорошенько его разогреваем. На сковороду отправляем лук и даем немного прожариться, постоянно помешивая. К луку отправляем перец. Добавляем чайную ложку бахарата и все перемешиваем. Томаты перебиваем в блендере в кашицу. Отправляем на сковороду к перцу и луку. Даем покипеть несколько минут. Добавляем в соус сахар по вкусу и одну чайную ложку згуха, который приготовили ранее. Даем им покипеть несколько минут. Переливаем соус на чугунную сковороду, в которой будем подавать шакшуку. Вбиваем яйца и ставим на огонь. Если такой сковороды у вас нет, яйца можно вбить в ту сковороду, на которой вы готовили соус. Следите за степенью прожарки шакшуки, чтобы желтки не загустели. Когда яйца приготовятся, снимайте их и подавайте завтрак, украсив зеленью.

Приятного аппетита!

Какими кулинарными секретами Адский Шеф будет делиться с участниками «Адской кухни» – смотрите с 6 сентября в 19:00 на Новом канале.