Легкий салат с арбузом, томатами и фетой: рецепт от Адской кухни

Сушеф реалити Елена Жаботинская поделилась рецептом питательного и вкусного завтрака

С 6 сентября в 19:00 Новый канал покажет первый эпизод реалити «Адская кухня», где строгий Шеф Алекс Якутов будет искать Бога или Богиню кулинарного Олимпа. Помогать отыскать лучшего повара будут и сушеф мужской и женской команд. Пока все – в ожидании старта реалити, помощники Шефа делятся фирменными советами. На этот раз ловите рецепт питательного завтрака из арбуза от сушефа «Адской кухни» Елены Жаботинской.

Готовим чебурек с потрохами: рецепт от Адского Шефа

Ингредиенты:

арбуз чищенный без косточек – 100 г

томаты черри – 100 г

рукола – 10 г

базилик свежий – 5 г

мята свежая – 2 г

грецкий орех – 10 г

семена тыквы жареные – 5 г

семена льна – 5 г

оливковое масло – 15 г

сыр фета – 30 г

соль, перец

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Приготовление:

Арбуз очистите от кожицы, удалите косточки и порежьте кубиками. Чери помойте, высушите и порежьте на половинки. Руколу, базилик и мяту хорошо промойте и осушите. Положите в миску кубики чищеного арбуза, добавьте половинки черри, семена и орехи, соль и перец, заправьте маслом. Осторожно все перемешайте и выложите на тарелку. Сверху положите фету средними кусочками или одним кусочком по центру.

Приятного тебе аппетита!

Какими рецептами Елена будет делиться с участниками «Адской кухни» – смотрите каждый понедельник с 6 сентября в 19:00 на Новом канале.