Легкий салат с арбузом, томатами и фетой: рецепт от Адской кухни

Легкий салат с арбузом, томатами и фетой от «Адской кухни»
Сушеф реалити Елена Жаботинская поделилась рецептом питательного и вкусного завтрака
С 6 сентября в 19:00 Новый канал покажет первый эпизод реалити «Адская кухня», где строгий Шеф Алекс Якутов будет искать Бога или Богиню кулинарного Олимпа. Помогать отыскать лучшего повара будут и сушеф мужской и женской команд. Пока все – в ожидании старта реалити, помощники Шефа делятся фирменными советами. На этот раз ловите рецепт питательного завтрака из арбуза от сушефа «Адской кухни» Елены Жаботинской.
Готовим чебурек с потрохами: рецепт от Адского Шефа
Ингредиенты:
- арбуз чищенный без косточек – 100 г
- томаты черри – 100 г
- рукола – 10 г
- базилик свежий – 5 г
- мята свежая – 2 г
- грецкий орех – 10 г
- семена тыквы жареные – 5 г
- семена льна – 5 г
- оливковое масло – 15 г
- сыр фета – 30 г
- соль, перец
Сельдь на шубе: рецепт бутерброда от Адского Шефа
Приготовление:
- Арбуз очистите от кожицы, удалите косточки и порежьте кубиками.
- Чери помойте, высушите и порежьте на половинки.
- Руколу, базилик и мяту хорошо промойте и осушите.
- Положите в миску кубики чищеного арбуза, добавьте половинки черри, семена и орехи, соль и перец, заправьте маслом. Осторожно все перемешайте и выложите на тарелку.
- Сверху положите фету средними кусочками или одним кусочком по центру.
Приятного тебе аппетита!
Какими рецептами Елена будет делиться с участниками «Адской кухни» – смотрите каждый понедельник с 6 сентября в 19:00 на Новом канале.