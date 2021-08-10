Оселедець на шубі: рецепт канапки від Пекельного Шефа
Алекс Якутов поділився оригінальною закускою на фінському хлібі
Щоб не їсти влітку традиційний зимовий салат «оселедець під шубою», пропонуємо з тих самих інгредієнтів приготувати легку закуску. Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) ділиться рецептом канапки на фінському хлібі, де оселедець буде на «шубі».
Інгредієнти:
Фінський хліб – 1 шт.
Сир філадельфія – 1 ст. л.
Лимон – 1 шт.
Картопля – 1шт.
Буряк – 1 шт.
Червона цибуля – 1шт.
Солоний огірок – 1 шт.
Оселедець – 200 г
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Інгредієнти для майонезу:
Рослинна олії – 300 г
Оцет – 1 ч. л.
Гірчиця – 0,5 ч. л.
Жовтки – 1 шт.
Кілька гілочок кропу
Приготування:
- Кріп, олію, оцет, гірчицю та жовтки збиваємо у блендері. Так у вас вийде смачний майонез.
- Шматок хліба обсмажте на сковороді. Змастіть його сиром філадельфія. Зверху натріть цедру лимона та поперчіть.
- Відваріть картоплю та буряк. Поріжте смужками.
- Покладіть на сир філадельфію кружальце картоплі. Зверху помажте майонезом. Потім кружальце буряка і знову майонез.
- Зверху викладіть кружальце цибулі та огірка. Знову майонез.
- Зверху викладіть шматок оселедцю. Посипте зеленою цибулею.
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Фото: Unsplash