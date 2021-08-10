Оселедець на шубі: рецепт канапки від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився оригінальною закускою на фінському хлібі

Щоб не їсти влітку традиційний зимовий салат «оселедець під шубою», пропонуємо з тих самих інгредієнтів приготувати легку закуску. Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) ділиться рецептом канапки на фінському хлібі, де оселедець буде на «шубі».

Інгредієнти:

Фінський хліб – 1 шт.

Сир філадельфія – 1 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Картопля – 1шт.

Буряк – 1 шт.

Червона цибуля – 1шт.

Солоний огірок – 1 шт.

Оселедець – 200 г

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Інгредієнти для майонезу:

Рослинна олії – 300 г

Оцет – 1 ч. л.

Гірчиця – 0,5 ч. л.

Жовтки – 1 шт.

Кілька гілочок кропу

Приготування:

Кріп, олію, оцет, гірчицю та жовтки збиваємо у блендері. Так у вас вийде смачний майонез. Шматок хліба обсмажте на сковороді. Змастіть його сиром філадельфія. Зверху натріть цедру лимона та поперчіть. Відваріть картоплю та буряк. Поріжте смужками. Покладіть на сир філадельфію кружальце картоплі. Зверху помажте майонезом. Потім кружальце буряка і знову майонез. Зверху викладіть кружальце цибулі та огірка. Знову майонез. Зверху викладіть шматок оселедцю. Посипте зеленою цибулею.

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Фото: Unsplash