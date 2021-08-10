Сельдь на шубе: рецепт бутерброда от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился оригинальной закуской на финском хлебе

Чтобы не есть летом традиционный зимний салат «селедка под шубой», предлагаем из тех же ингредиентов приготовить легкую закуску. Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) делится рецептом бутерброда на финском хлебе, где сельдь будет на «шубе».

Ингредиенты:

Финский хлеб — 1 шт.

Сыр филадельфия — 1 ст. л.

Лимон — 1 шт.

Картофель — 1 шт.

Свекла — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Соленый огурец — 1 шт.

Сельдь — 200 г

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Ингредиенты для майонеза:

Растительное масла — 300 г

Уксус — 1 ч. Л.

Горчица — 0,5 ч. Л.

Желтки — 1 шт.

Несколько веточек укропа

Приготовление:

Укроп, масло, уксус, горчицу и желтки взбиваем в блендере. Так у вас получится вкусный майонез. Кусок хлеба обжарьте на сковороде. Смажьте его сыром филадельфия. Сверху натрите цедру лимона и поперчите. Отварите картофель и свеклу. Порежьте полосками. Положите на сыр филадельфия кружочек картофеля. Сверху помажьте майонезом. Затем кружок свеклы и снова майонез. Сверху выложите кружочек лука и огурца. Опять майонез. Сверху выложите кусок селедки. Посыпьте зеленым луком.

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