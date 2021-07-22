Рецепт салата с клубникой от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился, как приготовить ягоду с овощами

Предлагаем устроить вашим вкусовым рецепторам маленькую неожиданность и попробовать необычный салат с клубникой. Эта волшебная ягода вкусна не только со сливками или мороженым. Она способна на более смелые сочетания. Например, с овощами и зеленью. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.

Рецепт рыбного завтрака от «Адской кухни»

Ингредиенты:

1 шт. – салата латук

2 шт. – спаржи

100 г – клубники

100 г – молодого горошка

10 г – кинзы

20 г – фундука (в идеале, но можно заменить другим орехом)

1 шт. – свежего огурца

5 шт. – молодого редиса

50 г – оливкового масла

15 г – лимонного сока

8 г – дижонской горчицы

3 г – соли

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Приготовление: