Рецепт салата с клубникой от Адского Шефа
Алекс Якутов поделился, как приготовить ягоду с овощами
Предлагаем устроить вашим вкусовым рецепторам маленькую неожиданность и попробовать необычный салат с клубникой. Эта волшебная ягода вкусна не только со сливками или мороженым. Она способна на более смелые сочетания. Например, с овощами и зеленью. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.
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Ингредиенты:
- 1 шт. – салата латук
- 2 шт. – спаржи
- 100 г – клубники
- 100 г – молодого горошка
- 10 г – кинзы
- 20 г – фундука (в идеале, но можно заменить другим орехом)
- 1 шт. – свежего огурца
- 5 шт. – молодого редиса
- 50 г – оливкового масла
- 15 г – лимонного сока
- 8 г – дижонской горчицы
- 3 г – соли
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Приготовление:
- Все овощи промойте, просушите, нарежьте и перемешайте.
- Молодой горошек бланшируйте.
- Масло, сок и горчицу смешайте и полейте салат. Сверху посыпьте орехами.