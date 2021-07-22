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Рецепт салата с клубникой от Адского Шефа

Рецепт салата с клубникой от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился, как приготовить ягоду с овощами

Предлагаем устроить вашим вкусовым рецепторам маленькую неожиданность и попробовать необычный салат с клубникой. Эта волшебная ягода вкусна не только со сливками или мороженым. Она способна на более смелые сочетания. Например, с овощами и зеленью. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.

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Рецепт салата с клубникой от Адского Шефа

Ингредиенты:

  • 1 шт. – салата латук
  • 2 шт. – спаржи
  • 100 г – клубники
  • 100 г – молодого горошка
  • 10 г – кинзы
  • 20 г – фундука (в идеале, но можно заменить другим орехом)
  • 1 шт. – свежего огурца
  • 5 шт. – молодого редиса
  • 50 г – оливкового масла
  • 15 г – лимонного сока
  • 8 г – дижонской горчицы
  • 3 г – соли

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Рецепт салата с клубникой от Адского Шефа

Приготовление:

  1. Все овощи промойте, просушите, нарежьте и перемешайте.
  2. Молодой горошек бланшируйте.
  3. Масло, сок и горчицу смешайте и полейте салат. Сверху посыпьте орехами.
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