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Как сделать свечу из мыла в домашних условиях: простые лайфхаки

Как сделать свечу из мыла в домашних условиях: простые лайфхаки

Кандидат химических наук и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич поделился полезным советом

Во время войны во многих населенных пунктах начинаются проблемы с электроэнергией, потому свечи всегда должны быть в запасе. Если возможности купить нет, то их всегда можно изготовить дома из подручных средств. Как это сделать, рассказал ученый-химик и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич.

Как сделать свечу из мыла в домашних условиях: простые лайфхаки

— Если у вас есть мыло (подойдет как хозяйственное, так и обычное, косметическое), уксус и фитиль, можно сделать свечу собственными руками дома. Именно такое изобретение запатентовал в 1825 году французский ученый Мишель-Эжен Шеврель как замену дорогим свечам из пчелиного воска, – отметил участник реалити Нового канала.

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Чтобы изготовить свечу, измельчите брусок мыла (настругайте его ножом или на крупной терке) и опустите кусочки в горячую воду, пока мыло полностью не растворится. Добавьте уксус, много, не жалейте. Раствор должен стать кислым.

Как сделать свечу из мыла в домашних условиях: простые лайфхаки

– Уксус – это сильная кислота, которая вступает в реакцию с мылом и вытесняет из него свободные жирные кислоты. Они после охлаждения собираются на поверхности таким себе коржом, — добавил Глеб.

Расплавьте образовавшиеся жирные кислоты, залейте их в форму и вставьте фитиль. Чтобы вытащить свечу после застывания, поместите форму в емкость с кипятком, и она легко выпадет сама.

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