Как сделать мыло из сала: простой способ

Химик-ученый и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич поделился лайфхаком, который может пригодиться во время войны

Приготовление мыла в домашних условиях может быть как интересным хобби, так и необходимостью в условиях войны. Научиться этому совсем несложно, главное – иметь дома сало, гранулы для чистки труб и соль. Как сделать мыло из этого набора, рассказал кандидат химических наук, преподаватель химии и участник реалити «Пара на миллион» на Новом канале Глеб Репич.

Первым делом нарежьте на небольшие кубики 150 г сала. Выложите его в кастрюлю и добавьте 60 г гидроксида натрия (подойдут гранулы для чистки труб типа «Мистер Крот») и поставьте на плиту на средний огонь.

— Через 10 минут сало начнет топиться, щелочь вступит в реакцию с жирами, образуя глицерин и натриевые соли жирных кислот, что является ничем иным как мылом, — пояснил Глеб. – Через 30 минут оно начнет собираться на поверхности раствора. Недаром эта реакция называется реакцией омыления.

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Варить этот раствор нужно три часа, после чего добавить литр воды. Вы получите мыльный клей, из которого нужно выделить мыло.

– Для этого добавьте туда 150 г соли. В растворе соли мыло не растворяется и выделяется в виде осадка. Такой процесс называется высаливанием, – отметил Репич. — После охлаждения мыло собирается на поверхности в виде лепешки. Это ядровое мыло.

Мыло нужно хорошо отжать, чтобы избавиться от лишней жидкости. Но в таком виде использовать его нельзя – оно содержит остатки щелочи, и если им мыться, кожа слезет. Растворите его еще раз в воде и снова очистите высаливанием. А потом снова отожмите воду.

— Очищенное мыло не имеет неприятного запаха и почти не содержит щелочь. Осталось придать ему форму. Для этого можно воспользоваться формами для выпечки или просто скатать в шарики, – сказал участник реалити Нового канала. – Далее выложите мыло на солнце сушиться. Через несколько дней извлеките его из форм – мыло готово к использованию!