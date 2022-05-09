Как выжить во время ядерного удара: советы ученого

Преподаватель химии, кандидат химических наук, популярный TikTok-блогер и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич поделился советами, которые пригодятся, если россия использует ядерное оружие против Украины

Международные эксперты давно опасаются, что россия использует ядерное оружие в войне против Украины. Случится это или нет, неизвестно, но лучше быть предупрежденным и понимать, как можно спастись при худшем сценарии. Для этого ученый-химик и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич подготовил четыре полезных совета.

— Некоторые могут сказать, что ядерное оружие имеет такую мощность, что выжить во время ядерного удара просто невозможно, но я вас успокою. Ведь межконтинентальные ядерные ракеты, несущие стратегическое ядерное оружие, направлены на страны НАТО. Нам же, в случае чего, достанется тактическое ядерное оружие значительно меньшей мощности, шанс выжить при ударе которого гораздо больше, — отметил Глеб.

Как выжить во время ядерного удара: 4 совета