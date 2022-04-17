Как не подорваться на мине: правила безопасности

ВСУ освободили от российских оккупантов многие города и села, но отсутствие захватчиков не означает, что там стало безопасно

В зоне боевых действий всегда остается большое количество неразорванных снарядов, скрытых мин и растяжек, от которых умирает или калечится много гражданских в последующие годы или даже десятилетия после войны. Поэтому кандидат химических наук и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич подготовил список основных правил, которые нужно соблюдать, чтобы не взорваться.

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Как выжить во время химической атаки: советы ученого-химика

Прежде всего необходимо знать, как выглядят мины, которые враг устанавливает на нашей территории:

Мины нажимного действия – взрываются, когда человек наступает на них, в результате чего может оторвать ногу или часть ступни. Это ПМН-2 (типичная фугасная противопехотная мина), ПФМ-1 (ее еще называют «лепесток» — особенно опасна, потому что своей интересной формой привлекает детей), ТМ-62 (противотанковая мина, которая взрывается при наезде на нее автомобиля или другой техники). Мины, устанавливаемые в виде растяжки — тонкой нити или металлической проволоки, которая тянется от запала мины над землей на высоте 10-15 сантиметров: ОЗМ-72 (в народе — «лягушка», потому что перед срабатыванием подпрыгивает и взрывается; в установленном виде полностью погружена в землю, на поверхности торчит только взрыватель), МОН-50 (мина направленного действия, поражающая смертельным потоком обломков в узком секторе), ПОМЗ-2 (оскольчатые мины образца Второй мировой войны), граната Ф-1.

– Отдельно хочу выделить ПОМ-2 и ПОМ-3. Они внешне похожи. Первая разбрасывает вокруг себя тонкие капроновые нити – когда кто-то их касается, происходит взрыв. Вторая более коварная, потому что оборудована сейсмодатчиком, реагирующим на шаги человека. Обе имеют устройство самоликвидации, которое подрывает их через определенное время. К таким минам КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено приближаться, — подчеркнул Глеб.

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