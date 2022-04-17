Как не подорваться на мине: правила безопасности

ВСУ освободили от российских оккупантов многие города и села, но отсутствие захватчиков не означает, что там стало безопасно
В зоне боевых действий всегда остается большое количество неразорванных снарядов, скрытых мин и растяжек, от которых умирает или калечится много гражданских в последующие годы или даже десятилетия после войны. Поэтому кандидат химических наук и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич подготовил список основных правил, которые нужно соблюдать, чтобы не взорваться.
Как выжить во время ядерного удара: советы ученого
Как выжить во время химической атаки: советы ученого-химика
Прежде всего необходимо знать, как выглядят мины, которые враг устанавливает на нашей территории:
- Мины нажимного действия – взрываются, когда человек наступает на них, в результате чего может оторвать ногу или часть ступни. Это ПМН-2 (типичная фугасная противопехотная мина), ПФМ-1 (ее еще называют «лепесток» — особенно опасна, потому что своей интересной формой привлекает детей), ТМ-62 (противотанковая мина, которая взрывается при наезде на нее автомобиля или другой техники).
- Мины, устанавливаемые в виде растяжки — тонкой нити или металлической проволоки, которая тянется от запала мины над землей на высоте 10-15 сантиметров: ОЗМ-72 (в народе — «лягушка», потому что перед срабатыванием подпрыгивает и взрывается; в установленном виде полностью погружена в землю, на поверхности торчит только взрыватель), МОН-50 (мина направленного действия, поражающая смертельным потоком обломков в узком секторе), ПОМЗ-2 (оскольчатые мины образца Второй мировой войны), граната Ф-1.
– Отдельно хочу выделить ПОМ-2 и ПОМ-3. Они внешне похожи. Первая разбрасывает вокруг себя тонкие капроновые нити – когда кто-то их касается, происходит взрыв. Вторая более коварная, потому что оборудована сейсмодатчиком, реагирующим на шаги человека. Обе имеют устройство самоликвидации, которое подрывает их через определенное время. К таким минам КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено приближаться, — подчеркнул Глеб.
Как не подорваться на минах: правила безопасности
- Не возвращайтесь до разминирования. В освобожденные города и села можно приезжать только тогда, когда ГСЧС дадут на это добро. Ведь территория, в том числе дома, нуждаются в разминировании.
- Не заходите в опасные места. Категорически запрещено заходить на брошенные врагом боевые позиции, ведь они точно будут заминированы. Не ходите там, где могут быть мины, — обочины, лесополосы, нераспаханные поля и т.д.
- Остановитесь, отойдите. Если вы заметили мину или любой другой боеприпас, немедленно остановитесь! Скорее всего, рядом еще будут мины. Отойдите по своим же следам на безопасное расстояние – метров на 300.
- Немедленно сообщите о находке специалистам. Сразу же сообщите в ГСЧС (101), полицию (102) или местные органы власти.
- Обозначьте опасный участок. Проследите, чтобы до прибытия взрывотехников никто не приближался к опасному месту.
- Не разминируйте самостоятельно! Забудьте все, что вы видели в фильмах. Обычно мины устанавливают так, чтобы при попытке их обезвредить произошел взрыв.