Съемочную группу Орла и Решки задержали в Ливане

Michelle Andrade, Кирилл Макашов и остальные ребята из съемочной команды побывали в полицейском участке

Может ли съемка тревел-шоу «Орел и Решка» обойтись без приключений? Однозначно нет! И речь не только об экстремальных развлечениях, в которые ведущие ныряют с головой. Иногда команда проекта сталкивается с серьезными препятствиями. Например, во время съемок выпуска сезона «Земляне» из Ливана ребятам пришлось искать общий язык с местными полицейскими.

Пока ведущие тревел-шоу, которое Новый канал показывает по субботам, Кирилл Макашов и Michelle Andrade, по традиции, подбрасывали монетку, за кадром происходил настоящий треш — к месту съемки съехалась полиция и представители ливанской армии. Продюсеры заговаривали зубы стражам порядка, а ребята снимали приветствие. На фоне режимного объекта. Ведущий «Орла и Решки» Кирилл Макашов взял интервью у солиста Zdob și Zdub Michelle Andrade устроила в пустыне пикник с ночевкой

На первый раз повезло — команду проекта проконтролировали и отпустили. Но потом вся съемочная группа таки загремела в участок, где ее шесть часов допрашивали с пристрастием.

— Вопросы были не просто в стиле «чего вы тут снимаете». Спрашивали, как зовут маму, девушку, год рождения, фоткали мой блог. Они пели молитвы на арабском и смотрели мне в глаза, громко стучали, пистолеты показывали, — рассказал ведущий тревел-шоу на Новом канале Кирилл Макашов. — В итоге нас отпустили, но мурыжили очень долго — по 20 раз задавали одни и те же вопросы, пытались вывести на то, знаем ли мы арабский. Смешивали английский и арабский и наблюдали, понимаем ли мы их.

К счастью, все закончилось хорошо — ребят отпустили, и они смогли доснять выпуск. Глядя, как Кирилл и Michelleлегко и весело ведут себя в кадре, невозможно догадаться, какой стресс они пережили.