Впервые в жизни: Michelle Andrade заглянула в кратер вулкана

Популярная певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) прилетела туда на личном вертолете

Этна — вулкан, который расположен на территории современной Италии, на побережье Сицилии. Он такой огромный, что сначала даже не совсем понятно, где начинается, а где заканчивается. А еще — ужасно капризный. Об этом рассказала ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Michelle Andrade. Как обладательница безлимитной карты в выпуске из Сицилии, она прилетела к Этне на личном вертолете.

— Мне так хотелось полетать прямо над кратером вулкана и все увидеть, но в тумане делать этого было нельзя. Такая ошибка может стоить жизни, — поделилась девушка. — Так что я хотела лишь побыстрее приземлиться.

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Сейчас Этна дремлет — уже пару месяцев не было извержений. Благодаря этому Michelle удалось подойти к кратеру и посмотреть, что там происходит.

— Первый раз в жизни увидела кратер вулкана своими глазами. Боже, какой он огромный! Там ощущается такая мощь… — восхищается ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Сейчас и не скажешь, что Этна регулярно засыпает ближайшие города тоннами черного пепла, а несколько раз вообще стирала их с лица земли.

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Несмотря на то, что Этна — убийца, который может сжечь тебя живьем в любую секунду, на ней все равно живут люди. Местный житель Альфио рассказал Michelle, что пережил множество извержений и тысячи раз видел, как лава течет прямо на город. В 1983 году она накрыла его ресторан, и сейчас тот находится на глубине 50 метров. У сицилийцев такой характер — они готовы терпеть Этну и ждать, когда вулкан проснется. Потому что во время извержений сюда приезжают тысячи туристов. Для них это аттракцион, а для местных жителей — деньги.

— Когда начинается извержение, я ничего не чувствую — ни толчков, ни запаха. Все происходит внезапно. Я люблю Этну, как ребенка! Несмотря на то, что она разрушает, дарит такой восторг! Это дар природы, который дает много плодов, — рассказал Michelle сицилиец Альфио.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!