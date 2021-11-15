Именинник дня: интересные факты о ведущем «Орла и Решки» Кирилле Макашове

Ведущему сезона «Земляне» исполнилось 26 лет. Давайте вспомним, за что его полюбила публика

Кирилл Макашов стал ведущим тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, всего полгода назад. Но за это время он успел стать любимцем публики и покорить не одно женское сердце. В понедельник, 15 ноября, он празднует день рождения. По этому поводу предлагаем узнать несколько интересных фактов о парне.

Кирилл — известный днепровский блогер. На его Instagram-аккаунт подписаны более 600 тысяч человек! Настолько интересным публике он стал благодаря коротким видеороликам, которые помогают изучать английский язык. Макашов доносит информацию в легкой, яркой, остроумной форме, поэтому изучать язык с ним — очень легко. По образованию парень — танцор. Некоторое время он работал на круизных лайнерах в составе шоу. И мечтает рано или поздно вернуться в эту сферу.

— Танцевать мне нравится и сейчас — думаю, по окончанию съемок «Орла и Решки» вернусь на круизный лайнер и поработаю там. Несмотря на тревел-шоу, работа на лайнере остается для меня наибольшим кайфом, который я когда-либо испытывал — у меня папа моряк, от него передалась тяга к морю, — признался Кирилл в интервью журналу «Отдохни».

Кирилл не любит мегаполисы, потому что там – постоянные «пробки» из людей. Комфортной для жизни считает Германию и был бы не прочь пожить там некоторое время. Макашов — автор книги «Английский язык. Такому не учат в школе». Она помогает найти мотивацию для изучения иностранного языка и объясняет основы самостоятельных занятий. В тревел-шоу «Орел и Решка» Кирилл попал благодаря поклонникам. Они буквально атаковали генерального продюсера Елену Синельникову, после чего она рассмотрела и утвердила кандидатуру парня. Сердце ведущего Нового канала занято — он встречается с девушкой по имени Алена, она — художественная гимнастка. Когда-то практически попала в сборную Украины, но из-за определенных обстоятельств так и не смогла стать частью команды. Сейчас она занимается воздушной гимнастикой и работает в этом направлении на круизных лайнерах.

— Мы были знакомы достаточно давно — когда-то она встречалась с моим товарищем, с которым мы работали на лайнере. С Аленой мы виделись в Гамбурге, когда оба работали на немецкую компанию — вместе репетировали шоу, только для разных суден. А во время карантина оба были в Днепре и решили погулять — хотелось встретиться с кем-то, кто понимает тебя и все твои творческие моменты. Один раз встретились и до сих пор вместе, — рассказывал ведущий тревел-шоу на Новом канале журналу «Теленеделя».

Увлечения Кирилла — разносторонние. Он занимался футболом, волейболом, баскетболом, оригами, скалолазаньем, играл в шахматы. Даже вокалом занимался. Правда, забросил, потому что ему не понравился преподаватель, но не исключает, что когда-то вернется к этому хобби. Самым страшным моментом в жизни Макашов называет банджи-джампинг с 70-метровой высоты в Греции во время съемок «Орла и Решки». Ведущий тревел-шоу на Новом канале настолько боялся, что даже не мог прыгнуть с первого раза. Сейчас он гордится тем, что смог перебороть себя и сделать шаг в пропасть, но повторять экстремальное развлечение не хотел бы. Самое экзотическое, что пробовал Кирилл — это кровь коровы с молоком в Эфиопии. Мужчины из одного местного племени выпивают залпом где-то литр такой жижи. Это делается, чтобы отрастить себе большой живот и победить в конкурсе больших животов. Самый пузатый сможет выбрать в жены кого захочет. Кирилл был во многих странах еще до съемок «Орла и Решки» — и в Европе, и в Америке. После увиденного парень утверждает: самые красивые девушки живут в Украине!

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!