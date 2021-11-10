У Michelle Andrade — юбилей! 15 интересных фактов о 25-летней певице

Рассказываем, чем живет, что любит и чего боится популярная певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал)

В среду, 10 ноября, певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Michelle Andrade отмечает юбилей. Девушке исполнилось 25 лет. По этому поводу предлагаем узнать 15 интересных фактов об одной из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса.

1. Мама Мишель Андраде — украинка, а папа — боливиец. До 13 лет девушка жила на родине отца в городе Кочабамба, а затем переехала вместе с мамой в Украину. Семью отца певица видит редко, но не потеряла с ними связи — они общаются в семейном чате, делятся фото и видео.

2. В украинской школе девушке было непросто — одноклассники смеялись над ее экзотической внешностью и латиноамериканским акцентом. Поначалу она очень хотела вернуться на родину, но со временем поняла, что это — ее изюминка.

3. Michelle поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках. Кстати, знание языков помогает ей быстрее найти общий язык с жителями экзотических стран во время съемок «Орла и Решки».

4. До того, как стать ведущей тревел-шоу, Andrade вела хит-парад самых популярных клипов на музыкальном канале М1.

5. В «Орел и Решку» девушка попала не сразу — несколько лет назад ей не удалось пройти кастинг.

— Я давняя фанатка этой программы и могла только мечтать, что однажды сама стану ее ведущей. Кстати, пару лет назад был кастинг… и я его не прошла. Но не расстроилась, потому что верила: впереди меня ждет что-то интереснее — так и оказалось, — призналась Michelle Andrade Новому каналу.

6. У Michelle есть опыт съемок не только в телешоу, но и в кино. Вы можете увидеть ее в фильмах «Продюсер» и «Ночь святого Валентина», а также в сериале «Прислуга».

7. Одна из изюминок исполнительницы – художественный свист. Услышать его вы можете в песне «Хватит свистеть».

8. Andrade пять лет встречалась с украинским певцом Никитой Ломакиным – они познакомились в 2013 году на «Х-Факторе», где оба принимали участие. Вместе пара прошла через немало испытаний, поэтому после расставания они сумели остаться хорошими друзьями.

9. С Никитой девушка разошлась из-за своей дикой ревности — именно парень поставил точку в их отношениях.

10. Сейчас Michelle состоит в отношениях, но имени своего избранника не раскрывает. При этом отмечает: к браку готова и в будущем хочет стать матерью четырех детей!

11. Певица боится глубины, насекомых, брезглива к паукам и паутинам. А еще ненавидит работать в холоде, но несмотря на это регулярно преодолевает свои страхи в тревел-шоу.

12. Тело девушки украшает семь татуировок — две из них символизируют любовь к путешествиям и посвящены съемкам в «Орле и Решке».

13. Потап, на лейбле которого работает Michelle, на первой встрече с девушкой сказал, что не встречал такой талантливой и красивой певицы со времен знакомства с Настей Каменских!

14. Недавно Andrade впервые в жизни получила перелом — она каталась на электросамокате в Эстонии и сломала палец. В гипсе она ходила три недели.

15. За пять месяцев съемок «Орла и Решки» ведущая совершила огромное количество безумных поступков — сидела на капоте авто во время дрифта на бешеной скорости, прыгала с парашютом, гладила льва, кормила орлов сырым мясом, играла в опасные колумбийские игры, спускалась по водопаду с 225-метровой высоты. И это — лишь часть того, что пережила девушка.

Еще больше приключений певицы и ведущей тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» и ее соведущего Кирилла Макашова можете увидеть по субботам в 10:00 на Новом канале!