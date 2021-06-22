Ледяная вода и крутые спуски: ведущий «Орла&Решки» побывал на экстрим-туре в испанской пещере

Антон Зайцев из тревел-шоу на Новом канале отправился на поиски приключений в окрестности города Леон

На севере испанской провинции Леон расположена пещера Вальпоркеро. На первый взгляд, она кажется обыкновенным туристическим местом — и это так, если выбрать простой маршрут. Но за 550 евро туристы могут отправиться в трехчасовой поход через самое сердце пещеры. Так и сделал Антон Зайцев — ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое Новый канал показывает по субботам.

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Эта пещера — детище подземной реки, которая тысячи лет миллиметр за миллиметром пробивала себе путь наружу и одновременно с этим создавала причудливые формы из камня. В пещере есть несколько залов — например, «Маленькие чудеса», в котором сталактиты и сталагмиты из-за необычных форм получили названия «Орган», «Пизанская башня», «Святая с ребенком». Но самое интересное начинается дальше — экстремальный спуск по воде.

— Первым препятствием оказалась ледяная вода. Это было очень холодно — мне казалось, что замерз даже мозг. Вторая сложность — крутые спуски. Главным было не прыгнуть прямо на камни. Это безумно страшно, — признался ведущий тревел-шоу на Новом канале. — Но самым жутким стал отвесный спуск по узкому темному каменному тоннелю!

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00