Вслепую по песку: ведущий «Орла&Решки» принял участие в экстремальной поездке на багги

Антон Зайцев из тревел-шоу на Новом канале ввязался в ночное приключение на Кабо-Верде

Острова Кабо-Верде в Западной Африке — местность уникальная. Они крошечные, малонаселенные, с космическими пейзажами, уникальной философией и крышесносными развлечениями. Например, ночью там можно отправиться в экстремальное путешествие на багги — небольшом автомобиле, предназначенным для езды по бездорожью. Этим и занялся Антон Зайцев — ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое по субботам показывает Новый канал.

— С заходом солнца жизнь на Кабо-Верде не заканчивается, поэтому я решил заказать себе одно ночное приключение — катание на багги! — отметил Антон Зайцев. — Это приключение с перчинкой: во-первых, покатушки происходят в кромешной тьме — удивительно, как водитель ориентируется в дороге, потому что ничего не видно даже с включенными фарами! Во-вторых, багги хорошенько заносит на песках.

Ведущий «Орла&Решки» спустился в самую большую соляную пещеру в Европе

Правила поездки простые: водители должны держать дистанцию пять метров, максимум — 10. Делать зигзаги и превышать скорость — запрещено. Яркие впечатления — гарантированы!

— В какой-то момент ты вообще не понимаешь, где находишься, и куда тебя везут. Создавалось впечатление, что мы путешествуем по какому-то заброшенному острову — камни, песок, старые здания и ни души! — поделился впечатлениями ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал. — А пестрый кортеж, который следовал за нами, выглядел, как космическая полиция, которая едет на вызов.

Смотрите всей семьей новые выпуски тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале. Премьера нового сезона — «Орел&Решка. Земляне» с ведущими Michelle Andrade и Кириллом Макашовым — в субботу, 5 июня, в 10:00 на Новом канале!